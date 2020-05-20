TVF: Kamu bankaları sermaye artırma süreci tamamlandı

TVF'dan yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda Türkiye Halk Bankası AŞ’deki ortaklık payımız yüzde 75.29 ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’daki payımız ise yüzde 35.99 olmuştur. T.C. Ziraat Bankası AŞ hisselerinin tamamı hali hazırda TVF bünyesinde bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen" kamu bankalarının Covid-19 sürecinde desteklenmesi amacıyla yapılan işleme ilişkin ayrıntıların Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer aldığı da belirtildi.