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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

TVF: Kamu bankaları sermaye artırma süreci tamamlandı

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TVF: Kamu bankaları sermaye artırma süreci tamamlandı
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada duyurduğu, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın çekirdek sermayelerinin 21 milyar lira artırılması sürecinin tamamlandığını açıkladı.

TVF'dan yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda Türkiye Halk Bankası AŞ’deki ortaklık payımız yüzde 75.29 ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’daki payımız ise yüzde 35.99 olmuştur. T.C. Ziraat Bankası AŞ hisselerinin tamamı hali hazırda TVF bünyesinde bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen" kamu bankalarının Covid-19 sürecinde desteklenmesi amacıyla yapılan işleme ilişkin ayrıntıların Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer aldığı da belirtildi.

 

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