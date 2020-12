TÜRSAB, dünya sektör başkanlarıyla 2021 turizmini değerlendirmeye devam ediyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2020 yılında 2 milyon Rus turisti ülkemizde ağırladık. Umarım en kısa sürede 2019 rakamlarını yeniden yakalarız. 2021 yılında Rusları ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.



TÜRSAB, Türkiye'nin en önemli yurt dışı turizm pazarlarının sektör başkanlarıyla 2021 yılına yönelik beklenti ve taleplerle ilgili online toplantılarına devam ediyor.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiliz Seyahat Acentaları Birliği (ABTA) görüşmesinin ardından ikinci online toplantısını Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze ile yaptı.



Bağlıkaya ve Lomidze'nin görüntülü olarak yaptıkları görüşmede, 2021 turizm sezonu öncesinde Türkiye-Rusya turizm pazarında tur operatörleri ve seyahat acentelerinin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri, beklenti ve öngörüler detaylarıyla ele alındı.

Firuz Bağlıkaya, Kovid-19 salgınına yönelik Türkiye'de alınan önlemler ile ilgili ATOR Başkanı Lomidze'ye bilgi verdi.



"TÜRKİYE, DÜNYADAKİ EN İYİ ÖNLEMLERİ HAYATA GEÇİRDİ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ATOR Başkanı Maya Lomidze, önlemleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin dünyadaki en iyi önlemleri hayata geçirdiğini ancak şu günlerde alınan önlemlerin Rusya'da Türkiye'ye yönelik tur satışlarını düşürdüğünü bildirdi.

Lomidze, 2020'de Rusya'dan yurt dışına yönelik taleplerin yüzde 70 düştüğünü aktararak, Rusların iç turizmde güneydeki Karadeniz illerine yöneldiğini, buradaki tatil köylerinin beklentiyi karşılamakta yetersiz kaldığını aktardı.



"RUS TUR OPERATÖRLERİ İÇİN İLK 10 DESTİNASYON ARASINDA TÜRKİYE BİR NUMARA"



Maya Lomidze, "Rusya'nın Karadeniz tatil köyleri, Akdeniz, Pasifik veya Karayip tatil köylerinin yerine geçemedi. Her şey dahil sistemde; ne gerekli oda hacmine ne de gerekli miktarda 4-5 yıldızlı her şey dahil otele sahibiz. Elbette altyapıya yatırım yapmamız gerekiyor ama etkisi 5-7 yıl sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.



2020 yılında Rus tur operatörleri için ilk 10 destinasyon arasında Türkiye’nin bir numara olduğunu belirten Lomidze, Rusya'dan 2020 yılında Türkiye, Tayland, Tunus, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Vietnam, İtalya ve Bulgaristan'a yönelik turizm hareketi gerçekleştiğini kaydetti.



Lomidze, 'Tüm yurt dışı seyahatlerinin yüzde 98,5'i turizm amaçlı yapıldı. Türkiye, yurt dışındaki bir numaralı destinasyonumuz oldu." ifadelerini kullandı.



"RUS TURİSTLER TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYOR"



TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın, 2021 yılı öngörüsüne ilişkin sorusunu ATOR Başkanı Lomidze, şöyle yanıtladı:



"Pandemi ilkbahar ve yaz aylarında azalırsa, Türkiye'de PCR tetkiki istenmezse, ülkeniz bir kez daha önümüzdeki yaz sezonunda ve belki sonbaharda da Rus outgoing turizminde bir numara olabilir. Her şey yolunda giderse ve yaz sezonu mayıs ayında başlarsa Türkiye'de Rus turist sayısı 2020 yaz sezonuna göre yüzde 20-25 artacaktır. Türkiye, Rusya'da 2021-2022 ve sonrasında bir numara olmaya devam edecektir. Çünkü Rus turistler Türkiye'yi çok seviyor. Ancak aşı süreci başlasa da belirsizlik devam ediyor, ekonomik ve finansal şartlardan dolayı refah düzeyi düştü. 2021'in 2020'den zorlu geçeceğini düşünüyoruz."



"Rusya'da Türkiye'ye olan ilgiyi artırmak için önerileriniz nelerdir?" şeklindeki soru üzerine Lomidze, "Rusların Antalya harici destinasyonlara da ilgisi arttı. Pandemi, ülkenizdeki Rus turizminin şeklini çeşitlendirmeye başlangıç yapmak için bir fırsat verdi. Şehir turlarında İstanbul, tarih ve gastronomi turlarında Mezopotamya bölgesi, Orta Anadolu'da Hattuşa, Karadeniz ve Van'a turist akışı artırmak için fırsatınız var. Tur operatörlerimiz, sonbaharda Türkiye-Mezopotamya'ya tur satmaya başladı. Ancak Türkiye'nin bu 'yeni' bölgelerinin Rusya pazarında kesinlikle hiçbir tanıtım ve pazarlama çalışması bulunmamakta. Türkiye'ye bu durumda tanıtım temelinde yardımcı olabiliriz. Türkiye'ye tanıtım gezisi veya basın turu düzenleyebiliriz. Bu anlamda TÜRSAB ile iş birliğine hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da 2020 yılında 2 milyon Rus turistin Türkiye'de ağırlandığını belirterek, "Umarım en kısa sürede 2019 rakamlarını yeniden yakalarız. 2021 yılında Rusları ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya'nın bir sonraki görüşmesi Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile olacak.