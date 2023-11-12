×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

TÜRKSAT yedek merkezi açılıyor... Bakan Uraloğlu: Güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız

Güncelleme Tarihi:

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Abdulkadir Uraloğlu#TÜRKSAT
TÜRKSAT yedek merkezi açılıyor... Bakan Uraloğlu: Güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 14:15

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi’nin açılışı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak. Bakan Uraloğlu, hizmete açacakları merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan tv-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağını söyledi. Bakan URaloğlu, 'Hizmete açacağımız merkezle televizyon yayıncılığındaki güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız.' dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TÜRKSAT’a yapılan saldırıyı hatırlatarak, “Gölbaşı Yerleşkesine 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde yapılan saldırının, TÜRKSAT AŞ’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. TÜRKSAT, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) kurdu.

Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor” dedi.

TÜRKSAT yedek merkezi açılıyor... Bakan Uraloğlu: Güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız

Haberin Devamı

MERKEZİN KULLANIM AMAÇLARI

Bakan Uraloğlu, merkezdeki uydu veri hizmetlerinin, Türksat-5B ve Türksat-4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandığını kaydederek, “TÜRKSAT, bu yeni tesisle birlikte olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarabilecek, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor” dedi.

TÜRKSAT yedek merkezi açılıyor... Bakan Uraloğlu: Güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail artık bebek katili... Krizlerin çözümü için kilit ülke TürkiyeCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail artık bebek katili... Krizlerin çözümü için kilit ülke TürkiyeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Abdulkadir Uraloğlu#TÜRKSAT

BAKMADAN GEÇME!