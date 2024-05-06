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TÜRKSAT 6A’ya yeni logo

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#Yeni Logo
TÜRKSAT 6A’ya yeni logo
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın üretim ve test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve Haziran ayında Amerika’nın Florida eyaletindeki Space-X’in merkezine gönderileceğini hatırlatarak Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın logosunu belirlediklerini açıkladı.

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 Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuz ayında yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak” dedi. Yörüngede görev yapacak uydunun uçuş modelinin entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümlerinin tamamlandığını bildiren Uraloğlu, “Haziran ayı başında da özel bir uçakla Amerika’nın Florida eyaletindeki Space-X’in merkezine göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türksat 6A#Yeni Logo

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