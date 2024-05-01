‘Türkler kimlikleriyle Yunanistan’a gelebilsin’

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Yunan Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü Türk Dışişleri Bakanlığı’na Sömbeki, Meis, Kilimli, Limni ve İleryoz adalarında da 30 Nisan’dan itibaren “kapıda vize” uygulamasının başlatılacağını bildirdi. Böylece, Türkiye vatandaşlarına “kapıda vize”nin uygulandığı ada sayısı 10’a çıktı. Yunan yetkililer, bu sayının gelecekte artırabileceğini belirttiler.

Kararın yeni duyurulması ve önceden programlı gemi seferleri bulunmaması nedeniyle uygulamaya dahil edilen 5 adaya “kapıda vize” için dün talep olmadığı öğrenildi. Ayrıca, Sömbeki ve Limni gibi bu adalardan bazılarına da, Ege’deki Türk sahillerinden gemi seferleri bulunmuyor. Bu adalara gemi seferlerinin haziran ayında başlaması planlanıyor.

7 GÜNLÜK VİZE ÇOK AZ

Hürriyet’e konuşan Sömbeki Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas, 7 gün süreli “kapıda vize” uygulamasının olumlu, ancak yetersiz olduğunu belirterek “Kültür ve turizm, halkları yakınlaştırır. Avrupa Birliği, iyi komşuluk olabilmesi için şunu idrak etmelidir: Biz nasıl kimliklerimiz ile Türkiye’ye gidebiliyorsak, Türkler de kimlikleri ile Yunanistan’a gelebilmelidirler” dedi.

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“Kapıda vize” uygulaması için Sömbeki adasına beş polis memurunun görevlendirildiğini kaydeden Papakalodukas, “Limanda verilen vize 7 gün süreli. Bu çok az. Sömbeki’ye tekneleri ile yılda 10-15 defa gelen Türkler var. Kapıda vizenin süresi yılda 365 gün ya da en azından bütün yaz sezonu için geçerli olmalı” şeklinde konuştu.