Türkler Avrupa’da ‘sahaya’ çıkıyor! Eskiyen statlar Türk müteahhitlerce yenilenecek

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FC Barcelona 5 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli ikinci futbol takımı. Bölge halkı için futboldan çok daha fazlasını ifade eden ve tutkulu taraftarlarıyla bilinen kulüp, Camp Nou stadını da kutsal mekân olarak tanımlıyor. Ancak 1957’de yapılan stadın yıpranan görüntüsü artık marka değeriyle örtüşmüyor. Hem Katalonya özerk bölgesi hem de dünya futbolu için büyük öneme sahip bu stat Türk müteahhitlik firması eliyle yenileniyor. Barcelona’nın tarihi stadı Spotify Camp Nou’nun yenilenmesi ihalesini kazanan Limak Holding, bu ay inşaata başlıyor. 1 milyar Euro maliyetli proje, Avrupa Birliği dışından bir firmanın Avrupa’da aldığı en büyük taahhüt işi olmasıyla dikkat çekiyor. Bugüne kadar yurtdışında 6-7 milyar dolarlık taahhüt işi aldıklarını ve bir bu kadarının da devam ettiğini ifade eden Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, “Bu proje bizim açımızdan bugüne kadar içinde yer aldığımız en simgesel, en anlamlı projelerden birisi olacak. Sadece Limak için değil, Türk müteahhitlik sektörü ve Türkiye için de önemli bir proje hayata geçecek” dedi.

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İŞÇİ VE MALZEME TÜRKİYE’DEN

Projenin inşası aşamasında Türkiye’den de hem malzeme hem de işçi desteği alınacağını dile getiren Nihat Özdemir, “Projede yaklaşık 2 bin kişi çalışırken, Türkiye’den 100 beyaz yakalı çalışanın yanı sıra 1000 inşaat işçisi getireceğiz. Statta kullanılacak çelik konstrüksiyon, seramik, ahşap imalatlar, cam, alüminyum gibi malzemelerin yüzde 30-40’ını Türkiye’den tedarik edeceğiz. Türkiye’den yaklaşık 100 milyon Euro’luk malzeme alımı planlıyoruz” diye konuştu.

‘AVRUPALILAR BİZİ ÇAĞIRACAK’

Barselona stadı şirketin bölgede ilk adımı ama devamı da gelecek. Bunun için de İspanya’da ‘Limak İnşaat Avrupa’ (Limak Construction Europe SL) adında yeni bir şirket kurduklarını belirten Nihat Özdemir, “İspanya’da bir şirket kurmamız bize hem mali açıdan hem tanıtım açısından faydalı olacak ve birçok yerde yeni kapılar açacak” dedi. Avrupa’da alt ve üst yapıların çok eski olduğuna dikkat çeken Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise “Bu yapıları yenilemek, enerji verimli, çevreye saygılı hale getirmek istiyorlar. Binaları sıfırdan yapmayalım, ne kadarını kullanabiliriz, dönüştürebiliriz şeklinde yenileme öne çıkıyor. Türkiye müteahhitlik sektörü de dünyada aldığı işlerin büyüklüğü ile ikinci, iş kalitesi ile ilk sırada. Büyük potansiyel barındıran yenileme pazarında Türkiye’nin payı artacak. Camp Nou’yu görünce Avrupalı diğer takımların da statları yenilemek için bizi çağıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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LAPORTA: 125. KURULUŞ YILIMIZA YETİŞECEK

FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, ‘Neden Limak’ı tercih ettiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Dünya çapında referans sahibi olan Türk şirketi Limak, stadımızın yenilenmesinde en iyi fiyatı ve en kısa sürede teslimatı bize garanti etti. Limak teklif veren şirketler arasında kulübün talep ettiği zamanlamayla ilgili şartları karşılayan tek şirket oldu. Bunlar arasında 2024 Aralık ayından önce stada dönmek yer alıyor. Barcelona ’nın 125’inci kuruluş yıldönümüne yetişmesi bizim için önemli.”

İSTANBUL’DA UYDU KENT YAPIMINA TALİP

İSTANBUL Havalimanı, Çanakkale Köprüsü gibi önemli projelere imza atan Limak, yurtiçinde yeni mega projeleri de inceliyor. İstanbul’da riskli konutların yenilenmesi için her iki yakaya kurulacak 500’er binlik yeni uydu kent projelerinin de bunlardan biri olduğunu belirten Nihat Özdemir, “Kentsel dönüşüm amacıyla İstanbul’da kurulacak yeni rezerv konut alanlarında biz de Limak olarak mutlaka yerimizi alacağız” dedi. Deprem felaketi sonrasında meydana gelen yangın nedeniyle büyük hasar gören İskenderun Limanı’nda çalışmaların sürdüğünü belirten Ebru Özdemir de limanın eylül ayında eski haline geleceğini kaydetti.

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Ebru Özdemir - Nihat Özdemir

NELER YAPILACAK

Koruma altındaki alanları yenilenirken, kimi alanlar da yıkılıp yeniden yapılacak. 1 Haziran’da başlayan yıkım ekimde bitecek. İlk etap Kasım 2024’te tamamlanacak ve kulüp evine dönerek maçlarına devam edecek. Eşzamanlı inşaat da sürecek ve tüm proje Temmuz 2026’da teslim edilecek. Yenileme sonrasında stadın koltuk kapasitesi 99 binden 105 bine, VIP odası ise 84’ten 121’e çıkacak. 840 araçlık otopark iki katı büyüklüğe ulaşacak. Kısmen kapanacak olan stadın çatısına güneş panelleri yerleştirilecek. Yenileme sonrası sağlanan ilave koltuk kulübe önemli ek gelir sağlayacak. Stadın maliyeti ve kulübün diğer ihtiyaçları için gerekli 1.5 milyar Euro’luk finansmanın bu yolla garanti altına alındığı belirtiliyor.

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Stadın mevcut durumu

Yenileme sonrası hali

DEV VİNÇLERLE RAKİPLERİNİ ELEDİ

İhale için İspanyol, Fransız ve Belçikalı altı önemli firma yarıştı ve Limak galip geldi. Şirket yöneticilerinin verdiği bilgiye göre bu zaferde iki önemli kriter vardı; Dev vinçler ve hızlı inşaat teknikleri. Şöyle ki; Stadın yenilenmesi için gerekli vinçler diğer firmalarda yok. Sipariş vermeleri halinde gelmesi 1-1.5 yıl sürüyor. Limak ise elinde hazır bulunan altı vinci bir ayda Kuveyt’ten Barselona’ya getireceğini taahhüt etti. Kulüp için kritik noktalardan biri de hız. Limak ihaleye verdiği teklifte özellikle çatının kapatılması için sürece hız katacak alternatif teknikleri ile işvereni etkilemeyi başardı.

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Temel atma törenine Barcelona Başkanı Joan Laporta, antrenör Xavi Hernández, kaptan Sergio Busquets, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir katıldı.