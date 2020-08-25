Türkiye’ye ilk 7 ayda gelen turist sayısı 5.5 milyona yaklaştı... Milyonluk turist

Dünyayı etkisi altına koronavirüsle birlikte turizm sektörü derin yara aldı. Bunlar turizm istatistiklerine de yansıdı. Özellikle nisan, mayıs aylarında turizm ülkelerindeki hareket durma noktasına geldi. Türkiye turizmi de virüsten nasibini aldı. Ancak haziran ayında başlayan normalleşme süreci ve alınan önlemlerle birlikte turist sayılarında yükseliş yaşanmaya başladı. Eğer pandemi süreci olmasaydı Türkiye 2020 için 60 milyon turist ve 40 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yola çıkmıştı. Geçen yıl 50 milyonun üzerinden turist ağırlayan Türkiye, 35 milyar dolar da turizm gelirine ulaşmıştı. Yaşanan salgın, tüm turizm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de hedeflerinden uzaklaşmasına neden oldu.

TEMMUZDA ARTIŞ YAŞANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’ye 2020’nin ilk 7 ayında toplamda 5 milyon 440 bin turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde gelen turist sayısı 24 milyon 690 bindi. Böylece pandemiden kaynaklı düşüş yüzde 77’yi aştı. 2020’nin temmuz ayında gelen turist sayısı ise 932 bin 927 oldu. Geçen yılın temmuz ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı 6 milyon 617 bin seviyesindeydi. Her ne kadar geçen yıl temmuza kıyasla turist sayısındaki kayıp yüzde 85 olsa da, normalleşme süreciyle birlikte turist sayısının yükselmiş olması ise turizm sektörüne moral verdi.

Salgının etkilerinin çok net hissedildiği 2020’nin nisan ayında gelen turist sayısı 24 bin 238’e kadar gerilemişti. 2019’un nisan ayında gelen turist sayısı 3 milyon 290 bini aşmıştı. Mayıs 2020’den gelen turist sayısı 29 bin 829, haziranda ise 214 bin 768’ti.

AVRUPALI İLK SIRADA

Türkiye’ye 2020 Ocak-Temmuz döneminde en çok turist gönderen ülkeler ise Avrupa’dan oldu. Avrupa’nın tamamından gelen turist sayısı 2 milyon 457 bine ulaştı. Avrupalıların toplam turist içerisindeki payı yüzde 45 olarak gerçekleşti. Avrupa’dan 2019’da 11 milyon 100 bin turist gelirken, 2018’de bu sayı 9 milyon 200 bin seviyesindeydi. BDT ülkelerinden 2020’nin ilk 7 ayında gelen turist sayısı da 1 milyon 334 bini geçti. Toplam turist içinde BDT ülkelerinin payı yüzde 24 seviyesini aştı. 2019’un aynı döneminde 7 milyon 152 bin turist BDT ülkelerinden gelirken, 2018’de 6 milyon 726 bindi. Asya ülkelerinden söz konusu dönemde gelen turist sayısı 1 milyon 160 bini aştı. Asya ülkelerinin toplam turist içindeki payı yüzde 21.34 oldu. Geçen yıl bu dönemde 4 milyon 735 bin, 2018’de ise 4 milyon 402 bin turist gelmişti.

TEMMUZDA OTEL DOLULUKLARI % 31.4 OLDU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’ye hazırlatılan ‘Temmuz Destinasyon Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin Temmuz 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 58.4 azalarak yüzde 31.4’e geriledi. Temmuz ayında Average Daily Rate (ADR) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 15.7 düşüşle 82,7 Euro olarak gerçekleşti. Konaklama sektörünün en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 64.9 düşüşle 26 Euro’ya geriledi. Türkiye’nin Ocak –Temmuz 2020 dönemini kapsayan 7 ayda ise doluluk oranı yüzde 49.3 düşüşle yüzde 33, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 17.3 düşüşle 61.2 Euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 58.3 düşüşle 20.1 Euro oldu. Temmuz 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 56.6 düşüşle yüzde 34.2 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 21.6 düşüşle 93.6 Euro, oda geliri yüzde 66 düşüşle 32 Euro olarak tespit edildi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Bu veriler, şehir otellerinde ve kıyı bölgelerde açık olan otellerin verileriyle oluşturuldu. Hem şehir otellerinde hem de kıyı bölgelerdeki otelleri arasında hala büyük bir bölümünün faaliyete geçemediğine dikkati çekeriz” dedi.