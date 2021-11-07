Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyeye ulaştı

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AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükseldi. Türkiye, ekimde İtalya'ya gerçekleştirdiği ihracatta aylık bazda rekor seviyeye ulaştı. İtalya'ya gerçekleştirilen dış satım, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyar 26 milyon 126 bin dolara çıktı. Böylece İtalya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Ekimde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 560 milyon 366 bin dolarla Almanya, 1 milyar 179 milyon 141 bin dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 150 milyon 18 bin dolarla ABD oldu. İtalya, geçen ay Türkiye'nin değer bazında ihracatını en fazla artırdığı 3'üncü ülke olarak kayıtlara geçti. İtalya'da dış satım, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre 198 milyon 759 bin dolar arttı. Türkiye'nin geçen ay değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ilk 2 ülke ise 277 milyon 480 bin dolarla İspanya ve 258 milyon 455 bin dolarla ABD oldu. Türkiye, ekimde İspanya'ya 967 milyon 976 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Değer bazında gerçekleştirilen dış satımda en fazla azalış kaydedilen ülkeler ise 260 milyon 803 bin dolarla Birleşik Krallık, 185 milyon 456 bin dolarla Suudi Arabistan ve 58 milyon 962 bin dolarla Slovenya oldu. Bu dönemde Suudi Arabistan'a 11 milyon 820 bin dolar, Slovenya'ya ise 138 milyon 655 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.



İTALYA'DAN EN FAZLA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE TALEP GELDİ

İtalya'ya geçen ay en fazla ihracatı, otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, ekimde İtalya'ya 236 milyon 122 bin dolarlık dış satım yaptı. Otomotiv endüstrisini, 170 milyon 719 bin dolarla çelik sektörü, 98 milyon 24 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 83 milyon 431 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 75 milyon 746 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

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İtalya'ya ekimde geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında ihracatını en fazla artıran sektörler ise 106 milyon 983 bin dolarla çelik, 37 milyon 653 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 32 milyon 528 bin dolarla fındık ve mamulleri, 29 milyon 470 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 8 milyon 759 bin dolarla makine ve aksamları oldu. Söz konusu dönemde ülkeye fındık ve mamulleri sektörü 58 milyon 904 bin dolar, makine ve aksamları sektörü ise 47 milyon 877 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

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İTALYA'YA EN FAZLA İSTANBULLU ŞİRKETLER DIŞ SATIM YAPTI

Ekim ayında Türkiye'nin 60 ilinden İtalya'ya dış satım gerçekleşti. İtalya'ya en fazla ihracat, 396 milyon 232 bin dolarla İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 122 milyon 345 bin dolarla Bursa, 86 milyon 482 bin dolarla Kocaeli, 57 milyon 349 bin dolarla İzmir ve 38 milyon 381 bin dolarla Ankara izledi. İtalya'ya değer bazında ihracatını en fazla artıran iller ise 99 milyon 927 bin dolarla İstanbul, 24 milyon 908 bin dolarla Hatay, 20 milyon 977 bin dolarla Zonguldak, 16 milyon 586 bin dolarla Trabzon ve 15 milyon 187 bin dolarla Ankara oldu. Ekim ayında İtalya'ya Hatay'dan 34 milyon 282 bin dolar, Zonguldak'tan 21 milyon 261 bin dolar ve Trabzon'dan 27 milyon 992 bin dolar tutarında dış satım gerçekleşti.