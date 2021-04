Türkiye’nin ‘inci’leri temmuzda belli oluyor

Biz de İncili Gastronomi Rehberi’nin son sayısı için yapılan hazırlıkları, neler yaşandığını ve ne gibi değişiklikler olduğunu konuşmak üzere projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Demirören Medya 360 Projeler Başkan Yardımcısı Gupse Özlen Özbek ve Karaca Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Cennet Uslukılınç ile bir araya geldik.

SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETTİK



Müge AKGÜN



Pandemi koşulları nedeniyle İncili Gastronomi Rehberi’nin dördüncüsünü bu yıl çıkarıp çıkarmama kararını almak zor oldu mu?



Yok, zor oldu diyemem. Biliyorsun geçen yıl 24 Şubat’ta İncili Gastronomi Rehberi gecesini yapmıştık. 2020’in 500’e yakın konuğun katıldığı son etkinliği oldu. Sonrasında tüm dünya gibi Türkiye de koronavirüs salgınıyla zor bir döneme girdi. Birçok sektör etkilendi ama en fazla darbe yiyen sektörlerin başında turizm ve yeme-içme geldi. Pek çok restoran tümden kapılarını kapadı. Ancak ilginç bir biçimde bu dönemde pek çok yeni yer de açıldı. Bazıları ise sundukları hizmetin kalitesini ve niteliğini değiştirmek için büyük çaba harcadı, risk aldı, atılım yaptı. Bu yüzden de yaşanan değişimi ve dönüşümü kayda geçirmenin; İncili Gastronomi Rehberi’ni yayınlamanın çok önemli olduğu düşüncesi hem Hürriyet hem Karaca hem de proje ekibinin ortak kararı oldu. Ekim başında danışma kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Onların da görüşlerini aldıktan sonra sektöre ve yeme-içme severlere karşı sorumluluk bilinciyle yola koyulduk.

Ekipte değişiklik oldu mu?

Evet, bu iş uzun yol koşusu gibi arada izin isteyenler, tempoya dayanamayıp bir süre ara vermek isteyenler de olabiliyor. Proje ekibi olarak Gamze İneceli, Zeyno Gürses Dolay, Oğul Türkkan’la yine beraberiz, aramıza Reha Kadak da katıldı.

Rehberde bu yıl ne gibi değişiklikler, yenilikler olacak?

Rehberimize bu yıl Türkiye’nin gastronomisiyle Unesco Yaratıcı Şehirler Ağına katılan ilk kenti Gaziantep de dahil edildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Bodrum zaten 2020 rehberimizde yer alıyordu. Pandemi sürecinde internet üzerinden alışveriş sayesinde Türkiye’nin dört bir yanından küçük üreticilerin ürünleriyle daha yakından tanıştık. En kaliteli ve güvenilir olanlar Lezzet Noktaları listemizde yer alacak. Ayrıca bu yıla özel bir karar aldık. Restoranların bu yıl zor koşullarda çalıştığını bildiğimiz için geçen yıl aldıkları inciler düşmeyecek. Ancak puanları arttıysa tabi ki inci sayısı yükselecektir.

Gizli Müfettiş listeniz değişiyor mu her yıl?

Tabii listeden çıkanlar olduğu gibi her yıl yeni kentlerle birlikte mutlaka yeni isimler de ekleniyor. Bu yıl kendi rekorumuzu kırdık. 300’e yakın müfettişimiz var. Teklif ettiğimiz hemen hiç kimse hayır demedi. Değerlendirme sistemi de 22 Mart’ta açıldı. Değerlendirmeler devam ediyor. .

Sorularınızda pandemi koşulları gereği değişiklikler oldu mu?

Evet, gizli müfettişlerin cevaplayacağı sorular da pandemi koşullarını karşılayacak şekilde düzenlendi. Maske-hijyen-mesafe kuralı, restoranların paket servisinin kalitesi bu dönemde öne çıkan detaylar oldu.

Uzun süre restoranlar kapalıydı? Ziyaretler nasıl yapıldı?

Gizli müfettişlerimiz için son bir yıl içinde gidilen restoranlar değerlendirilecek diye bir kuralımız vardı. Ancak onu bu kez 18 aya çıkardık. Yani 2019 Ağustos’undan bu yana gidilen yerler değerlendiriliyor. 2020’de de dönem dönem restoranlar açıktı. Bu yıl da paket servisi için açılan yerlerin sayısı az değildi. Son bir ay içinde de kapılarını açan yerlere talep büyüktü.

2021 İncili Gastronomi Rehberi ne zaman raflarda olacak, bir tarih belirlediniz mi?

Evet belirledik. Pandemi koşullarında sıra dışı bir gelişme yaşanmazsa, şimdilik temmuzda sonuçları açıklamayı ve raflara çıkmayı planlıyoruz.

YURTDIŞINDAN GELENLER İÇİN REFERANS OLDU



Fatih KARACA



Bu yıl İncili Gastronomi Rehberi’nin dördüncüsü yayınlanıyor. Siz de başından bu yana projenin içinde yer alıyorsunuz. Projeye başlandığından bu yana nasıl bir etki oldu. Şirket olarak bu proje size neler kattı?

İncili Gastronomi Rehberi, bizim vizyonumuzla örtüşen, inandığımız bir proje. Birçok değerli ismin ve ekibin özverili çalışması ile proje başarılı oldu ve bu noktaya geldi. Sonuçta sektöre, yeme-içme tutkunlarına ve bize değerli katkılar sağladı. Bizim adımıza içinde bulunduğumuz yeme içme sektörünün farklı bir tarafını görmemize olanak sağladı. Buradan edindiğimiz tecrübeleri hem ürün geliştirme hem de hizmet alanlarımızda değerlendirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan Karaca olarak kültürel mirasımızı sahipleniyoruz ve buna uygun projeler üretiyoruz. Sadece ürün kısmında değil yeme-içme alanında da bizim kültürümüzün parçası haline gelen lezzetleri de gelecek yıllara taşınması için destek oluyoruz. Rehber bu konuda da bize önemli bir katkı sağlıyor. İncili Gastronomi Rehberi, sektörü sürükleyen, sektörün belirleyicisi bir kaynak haline geldi. Şu anda hem kendi şehrindeki farklı lokasyonları keşfetmek isteyenlere hem de seyahatleri sırasında nerede yemek yemesi, menülerde hangi lezzetleri seçmesi gerektiğine karar veremeyenlere yol gösteriyor. Özellikle yurtdışından gelenler için referans oldu. Bu yüzden önemli bir ürün yarattığımızı ve devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Pandemi sürecinde bu projeye devam etme kararı aldınız. Kararı alırken hangi düşünceler ile hareket ettiniz? Sizi bu kararı almayan iten başlıca sebepler nelerdi?

Restoranların kapanması ve pandemi sebebiyle projeyi içimizde yeniden değerlendirdik. Sonrasında, sektörün özellikle bu dönemde İncili Gastronomi Rehberi’ne ihtiyacı olduğunu düşünerek projeyi devam ettirmeye karar verdik. Çünkü bu proje çerçevesinde birçok farklı iletişim kanalını kullanıyoruz ve bu iletişim kanalları üzerinden duyurular gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalar, rehberde yer alan mekanların mevcut ve potansiyel misafirlerine ulaşmaları için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Diğer yandan yeme-içme sektörü pandemi döneminde ayakta kalmak için çok çaba sarf etti. Onların da daha önce deneyimlemedikleri bu süreçte, tüketici için geliştirdikleri çözümleri sektörün bir paydaşı olarak umutla takip ettik. Tüm çalışmalarını desteklemek ve heyecanlarını taze tutmak için Rehber’i yeniden yapmak istedik. Pandemiye rağmen sektörün gelişimi için atılan bu adımları Karaca olarak desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

Pandemi ile birlikte hem yeme-içme sektöründe hem de sizin faaliyet gösterdiğiniz alanlarda büyük değişimler yaşandı. Pandemi öncesine göre neler değişti?

Her krizde olduğu gibi bu kriz de yeme-içme sektörü için de bir dönüşümü beraberinde getirdi. Sadece restoranda hizmet veren markalar pandemi döneminde hem gel-al hem de evlere servis kısmında yeni oluşumlara gittiler, iş yapış biçimlerini değiştirdiler. Bu durum hızlı karar alma ve uygulama kaslarını gelişmesine yardımcı oldu. Diğer yandan tüketicinin beğenisini kazanacak yeni ürün, yeni menü ve paketleme alternatifleri ürettiklerini gördük. Bu da bize heyecan verdi. Bizim tarafta ise tüketicinin satın alma tercihleri koşullara bağlı olarak online tarafa kaydı. Bu da zaten dijitalleşen yapımızı daha kalıcı şekilde dönüştürmemize ve iş yapış şeklimizi daha hızlı aksiyon alma becerimizi geliştirmemize yardımcı oldu.

TAM ANLAMIYLA ENTEGRE BİR PROJE



Gupse Özlen ÖZBEK

Siz projenin başından beri içindesiniz, bu yıl Hürriyet olarak devam konusunda karar vermekte zorlandınız mı? Hürriyet Gazetesi için projenin anlamı nedir?

Hürriyet Gazetesi için bu projenin önemi ve değeri çok büyük. 4 yıl önce bu keyifli yolculuğa çıktığımızda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de foodie olarak tanımladığımız yeme-içme akımının yükselen bir trend olduğunun farkındaydık ancak bir eksiğimiz vardı. Michelin, Zagat, Gault & Millau ve The World’s 50 Best Restaurants gibi geçerli bir derecelendirme sistemimiz, listemiz ya da rehberimiz yoktu. Hürriyet sektörde marka haline gelmiş yazarları ve ‘En iyi 10 listeleri’ gibi okur tarafından ilgiyle takip edilen ürünleri ile gastronomi konusunda kasları oldukça kuvvetli bir mecra olduğundan bu misyonu üstlendi. Yanına Karaca gibi değerli bir markayı da alarak 4 yıldır sürdürülebilir bir projeyi hayata geçirdi ve marka haline getirdi. İçinde bulunduğumuz son bir yıldır tüm dünya gibi Türkiye de koronavirüs salgınıyla zor bir dönem geçirdi. Yeme-içme sektörü zor bir dönem geçiriyor. Biz de Hürriyet olarak İncili Gastronomi Rehberi’ni böyle bir dönemde yayınlamanın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Projeye devam etme konusunda üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinci ile bir an dahi tereddüt etmedik. Gastronomi sektörünün sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemin, misyonun içinde yaşadığımız olağanüstü duruma rağmen devam etmesini sağlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.

İncili Gastronomi Rehberi artık yeme-içme sektörü için değerli bir marka haline geldi. Gelecek yıllar için proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

İlk sene basılı rehber olarak hayata geçirdiğimiz projemiz bir sonraki sene Hürriyet Dünyası’nın basılı ve dijital mecralarından desteklendi, web sitesindeki restoranlar ile ilgili detaylara ve değerlendirme sonrası yeni açılan restoranlara yer verildi. Üçüncü senemizde projeyi bir adım ileri taşıyarak Kanal D’de 8 bölümlük bir TV programı ‘Beşinci Tat’ı yayınladık. TV programı kapsamında; inci alan restoranların şefleri ve iş dünyasının önemli isimleriyle proje koordinatörü Müge Akgün moderatörlüğünde sohbetler gerçekleştirildi. Şefler sohbet esnasında imza yemeklerini hazırladı ve yeme içme severler ile paylaştı. TV platformunun da katılımıyla tam anlamıyla entegre bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu seneki en büyük heyecanımız ise Unesco Yaratıcı şehirler ağına katılan Gaziantep‘in rehberimize dahil olması. Gelecek yıllar için ise en büyük beklentimiz markamız İGR’nin dünyanın değişen şartlarına ve koşullarına uygun, gündemi yakalayan her daim kendini yenileyerek sürdürülebilir bir şekilde yayın hayatına devam etmesidir.

DEĞERLİ BİR KAYNAK



Cennet USLUKILINÇ

İncili Gastronomi Rehberi ve markanız restoran sektörüne ne gibi katkılar sağlıyor?

Karaca Grup olarak, çatımız altında yer alan markalarımızla hem tüketicilerimizin hem de gastronomi sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. İncili Gastronomi Rehberi de, bizim tüm bu çalışmalarımızı farklı noktada destekleyen önemli bir çalışma. Hem bizler hem de ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirler için de değerli bir kaynak. Karaca olarak bu sene de İGR’yi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemizin farklı noktalarında, artık kültürümüzün de parçası olmuş lezzetler yer alıyor. Karaca olarak ürünlerimizde sahiplendiğimiz kültürel mirasın ve tarihin, yeme-içme sektöründe de korunması için destek veriyoruz. Bu nedenle her açıdan fark yaratan lezzetlerimizi paylaşmaya devam ederek, markalara güç katacağımıza inanıyoruz.

Gelecek yıllar için İncili Gastronomi Rehberi’nin hangi noktaya ulaşacağını düşünüyorsunuz?

Bugün geldiğimiz noktada İncili Gastronomi Rehberi’nde olmak artık markalar için bir prestij halini aldı. Rehberin çok ince belirlenen değerlendirme kriterleri ve hassasiyetle inceleme yapan bir denetim mekanizması var. Bütün bunlar rehbere yeni girmek ve mekanlarına değer katmak isteyen markalar için yol gösterici oluyor. Diğer yandan rehberde yer alan ve mevcudiyetini sürdürmek isteyen mekanlar için de kendilerini her daim tarafsız bir şekilde değerlendiren başarılı bir uygulama görevi üstleniyor. Önümüzdeki yıllarda İncili Gastronomi Rehberi’nin Türkiye’nin daha geniş bir kesimine birbirinden farklı kategorilerle ulaşacağına eminim.

