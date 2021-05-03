Türkiye'nin "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" belli oldu

Fortune Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, DataExpert iş birliğiyle 2016'dan bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan "Fortune Türkiye En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

İnsan kaynakları yöneticilerinin bugünün iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen "En Etkin 50 CHRO 2021" listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68'i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO'lar arasında 10 kişilik ekip yöneten de, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de var.

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemiyle birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında yer aldı. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınmasıyla iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı.

Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip oldu. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.

YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58 oldu. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42 olarak ölçüldü. En Etkin 50 CHRO'nun yüzde 26'sının Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi'ni yüzde 22 ile İTÜ ve yüzde 16 ile İstanbul Üniversitesi takip etti. Yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekerken, onu yüzde 16 ile ekonomi, yüzde 12 ile işletme, yüzde 10 ile iktisat izledi.

Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, Turkcell, Akbank, P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimlerinin yer aldığı listenin ödül töreni 1 Haziran'da düzenlenecek CHRO Summit 2021'de gerçekleşecek.

Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en etkili 50 insan kaynakları yöneticisi şu şekilde:

TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ 50 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ

Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en etkili 50 insan kaynakları yöneticisi şu şekilde:

İSİM SOYİSİM FİRMA POZİSYON Ahmet Aksoy TÜPRAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy FORD OTOSAN İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Banu Cengiz BEYMEN GROUP CHRO Aslı Kunur SIEMENS TÜRKİYE İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa ERDEMİR İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kaşıkcı BSH Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Bahar Tura CARREFOURSA İK ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın YILDIZ HOLDİNG İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Banu Artüz ANADOLU EFES Grup İnsan Kaynakları Direktörü Begüm Nalcı DANONE Türkiye ve Orta Doğu İş Destek Birimi İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri YK Üyesi ve İK'dan Sorumlu Kıdemli Direktör Betül Çorbacıoğlu Yaprak MERCEDES-BENZ TÜRK İK Direktörü Bülent Bayram VODAFONE TÜRKİYE İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü Cenk Akıncılar QNB FİNANSBANK İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer GARANTİ BBVA Yetenek ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Duygu Erzurumlu Cengiz AKENERJİ CHRO ve Ortak Hizmetler Direktörü Ebru Özgen COCA COLA İÇECEK Grup İnsan Kaynakları Direktörü Eda Güzeldemir Demiray SHELL & TURCAS İnsan Kaynakları Direktörü Elif Karacaoğlu DEMİRÖREN MEDYA İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür ECZACIBAŞI TOPLULUĞU İnsan Kaynakları Grup Başkanı Fatih İslamoğlu AYDEM HOLDİNG İnsan Kaynakları Grup Direktörü Gökçe Kulak BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Güntulu Peker sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp YAPI KREDİ İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Timur SABANCI HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu OYAK İnsan Kaynakalrı Grup Başkanı Hande Genç SAP TÜRKİYE Bölge İK Direktörü Mahmut Temiz BMC OTOMOTİV VE GRUP ŞİRKETLERİ Grup İnsan Kaynakları Direktörü Melissa Gee Kee UNILEVER Türkiye, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nazire Ulusoy IC HOLDİNG İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Yalçın PETROL OFİSİ CHRO Nilgün Kitapcı KALYON HOLDİNG İnsan Kaynakları Grup Başkanı Nilüfer Değirmenci DOMİNO'S TÜRKİYE İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş BORUSAN HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Olcay Yılmaz Nomak MİGROS İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Burak Akkol KOÇ HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özlem Salur GETİR İnsan Departmanı Direktörü Pınar Anapa AKBANK İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yamaner ALARKO HOLDİNG İnsan Kaynakları Direktörü Selda Seçkinler Oba KALE GRUBU İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Senay Kızılkaya NOVARTIS GRUP TÜRKİYE İnsan ve Organizasyon Direktörü Senem Korol SANOFİ Türkiye, İran ve Levant İnsan Kaynakları Direktörü Serhat Demir TURKCELL İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Uğur SOCAR TÜRKİYE İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan ŞİŞECAM İnsan Kaynakları Başkanı Şennur Kuru KİBAR HOLDİNG İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Tansel Varan SANKO HOLDİNG İnsan Kaynakları Başkanı Tuğba Çörtelekoğlu ÇİMSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Ufuk Özdemir POSCO ASSAN İş Destek Birimleri Genel Müdür Yardımcısı

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