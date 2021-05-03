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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" belli oldu

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Türkiye'nin "En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" belli oldu

DataExpert iş birliğiyle yürütülen araştırma kapsamında belirlenen "Fortune Türkiye En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) 2021" belli oldu. Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu da listeye girdi.

Fortune Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, DataExpert iş birliğiyle 2016'dan bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan "Fortune Türkiye En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

İnsan kaynakları yöneticilerinin bugünün iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen "En Etkin 50 CHRO 2021" listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68'i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO'lar arasında 10 kişilik ekip yöneten de, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de var.

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemiyle birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında yer aldı. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınmasıyla iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı.

Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip oldu. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.

YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58 oldu. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42 olarak ölçüldü. En Etkin 50 CHRO'nun yüzde 26'sının Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi'ni yüzde 22 ile İTÜ ve yüzde 16 ile İstanbul Üniversitesi takip etti. Yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekerken, onu yüzde 16 ile ekonomi, yüzde 12 ile işletme, yüzde 10 ile iktisat izledi.

Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, Turkcell, Akbank, P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimlerinin yer aldığı listenin ödül töreni 1 Haziran'da düzenlenecek CHRO Summit 2021'de gerçekleşecek.

Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en etkili 50 insan kaynakları yöneticisi şu şekilde:

TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ 50 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ

Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en etkili 50 insan kaynakları yöneticisi şu şekilde:

İSİM SOYİSİMFİRMAPOZİSYON
Ahmet AksoyTÜPRAŞİnsan Kaynakları Direktörü
Ali Rıza AksoyFORD OTOSANİnsan Kaynakları Direktörü
Arzu Banu CengizBEYMEN GROUPCHRO
Aslı KunurSIEMENS TÜRKİYEİnsan Kaynakları Direktörü
Atilla YelboğaERDEMİRİnsan Kaynakları Direktörü
Ayça KaşıkcıBSHGelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü
Bahar TuraCARREFOURSAİK ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı
Bahattin AydınYILDIZ HOLDİNGİnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Banu ArtüzANADOLU EFESGrup İnsan Kaynakları Direktörü
Begüm NalcıDANONETürkiye ve Orta Doğu İş Destek Birimi İnsan Kaynakları Direktörü
Berna Yener AksuP&GTürkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri YK Üyesi ve İK'dan Sorumlu Kıdemli Direktör
Betül Çorbacıoğlu YaprakMERCEDES-BENZ TÜRKİK Direktörü
Bülent BayramVODAFONE TÜRKİYEİcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü
Cenk AkıncılarQNB FİNANSBANKİnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Didem Dinçer BaşerGARANTİ BBVAYetenek ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Duygu Erzurumlu CengizAKENERJİCHRO ve Ortak Hizmetler Direktörü
Ebru ÖzgenCOCA COLA İÇECEKGrup İnsan Kaynakları Direktörü
Eda Güzeldemir DemiraySHELL & TURCASİnsan Kaynakları Direktörü
Elif KaracaoğluDEMİRÖREN MEDYAİnsan Kaynakları Grup Başkanı
Eylem ÖzgürECZACIBAŞI TOPLULUĞUİnsan Kaynakları Grup Başkanı
Fatih İslamoğluAYDEM HOLDİNGİnsan Kaynakları Grup Direktörü
Gökçe KulakBATTürkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü
Güntulu Pekersahibinden.comİş Destek Genel Müdür Yardımcısı
Hakan AlpYAPI KREDİİnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Hakan KarataşASELSANKurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
Hakan TimurSABANCI HOLDİNGİnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
Haluk GümüşderelioğluOYAKİnsan Kaynakalrı Grup Başkanı
Hande GençSAP TÜRKİYEBölge İK Direktörü
Mahmut TemizBMC OTOMOTİV VE GRUP ŞİRKETLERİGrup İnsan Kaynakları Direktörü
Melissa Gee KeeUNILEVERTürkiye, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Nazire UlusoyIC HOLDİNGİnsan Kaynakları Direktörü
Neslihan YalçınPETROL OFİSİCHRO
Nilgün KitapcıKALYON HOLDİNGİnsan Kaynakları Grup Başkanı
Nilüfer DeğirmenciDOMİNO'S TÜRKİYEİnsan Kaynakları Direktörü
Nursel Ölmez AteşBORUSAN HOLDİNGİnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı
Olcay Yılmaz NomakMİGROSİnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı
Özgür Burak AkkolKOÇ HOLDİNGİnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı
Özlem SalurGETİRİnsan Departmanı Direktörü
Pınar AnapaAKBANKİnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı
Pınar YamanerALARKO HOLDİNGİnsan Kaynakları Direktörü
Selda Seçkinler ObaKALE GRUBUİnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Senay KızılkayaNOVARTIS GRUP TÜRKİYEİnsan ve Organizasyon Direktörü
Senem KorolSANOFİTürkiye, İran ve Levant İnsan Kaynakları Direktörü
Serhat DemirTURKCELLİnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Sibel UğurSOCAR TÜRKİYEİnsan Kaynakları Başkanı
Şengül ArslanŞİŞECAMİnsan Kaynakları Başkanı
Şennur KuruKİBAR HOLDİNGİnsan Kaynakları Bölüm Başkanı
Tansel VaranSANKO HOLDİNGİnsan Kaynakları Başkanı
Tuğba ÇörtelekoğluÇİMSAİnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü
Ufuk ÖzdemirPOSCO ASSANİş Destek Birimleri Genel Müdür Yardımcısı

 

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