Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’su belli oldu

Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu.

DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

YÜZDE 68’İ KADIN YÖNETİCİ

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CHRO 2021” listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO’lar arasında 10 kişilik ekip yönetenlerde var, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.

BİRÇOK PROJEYİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYORLAR

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemi ile birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınması ile iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı. Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.

YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42. “En Etkin 50 CHRO”nun yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 22) ve İstanbul Üniversitesi (yüzde 16) takip ediyor. Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 12), iktisat (yüzde 10) ve ekonomi (yüzde 8) izliyor.

LİSTEDE KİMLER VAR

En Etkin 50 CHRO listesinde Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, OYAK, Demirören Medya, Eczacıbaşı Topluluğu, Turkcell, Akbank, P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

ÖDÜL TÖRENİ 1 HAZİRAN’DA

“En Etkin 50 CHRO” ödül töreni, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021’de gerçekleşecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katılacak.

CHRO Summit 2021’de konuşmacılar arasında; MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. Eylem Özgür, Şişecam İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Yavuz Ölken, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Demirören Medya Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alacak.

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu

ALFABETİK SIRAYA GÖRE EN ETKİN 50 CHRO

İSİM SOYİSİM FİRMA POZİSYON Ahmet Aksoy TÜPRAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy FORD OTOSAN İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Banu Cengiz BEYMEN GROUP CHRO Aslı Kunur SIEMENS TÜRKİYE İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa ERDEMİR İnsan Kaynakları Direktörü Ayça Kaşıkcı BSH Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Bahar Tura CARREFOURSA İK ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın YILDIZ HOLDİNG İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Banu Artüz ANADOLU EFES Grup İnsan Kaynakları Direktörü Begüm Nalcı DANONE Türkiye ve Orta Doğu İş Destek Birimi İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri YK Üyesi ve İK'dan Sorumlu Kıdemli Direktör Betül Çorbacıoğlu Yaprak MERCEDES-BENZ TÜRK İK Direktörü Bülent Bayram VODAFONE TÜRKİYE İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü Cenk Akıncılar QNB FİNANSBANK İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer GARANTİ BBVA Yetenek ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Duygu Erzurumlu Cengiz AKENERJİ CHRO ve Ortak Hizmetler Direktörü Ebru Özgen COCA COLA İÇECEK Grup İnsan Kaynakları Direktörü Eda Güzeldemir Demiray SHELL & TURCAS İnsan Kaynakları Direktörü Elif Karacaoğlu DEMİRÖREN MEDYA İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür ECZACIBAŞI TOPLULUĞU İnsan Kaynakları Grup Başkanı Fatih İslamoğlu AYDEM HOLDİNG İnsan Kaynakları Grup Direktörü Gökçe Kulak BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Güntulu Peker SAHİBİNDEN.COM İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp YAPI KREDİ İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Timur SABANCI HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu OYAK İnsan Kaynakalrı Grup Başkanı Hande Genç SAP TÜRKİYE Bölge İK Direktörü Mahmut Temiz BMC OTOMOTİV VE GRUP ŞİRKETLERİ Grup İnsan Kaynakları Direktörü Melissa Gee Kee UNILEVER Türkiye, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nazire Ulusoy IC HOLDİNG İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Yalçın PETROL OFİSİ CHRO Nilgün Kitapcı KALYON HOLDİNG İnsan Kaynakları Grup Başkanı Nilüfer Değirmenci DOMİNO'S TÜRKİYE İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş BORUSAN HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Olcay Yılmaz Nomak MİGROS İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Burak Akkol KOÇ HOLDİNG İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özlem Salur GETİR İnsan Departmanı Direktörü Pınar Anapa AKBANK İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yamaner ALARKO HOLDİNG İnsan Kaynakları Direktörü Selda Seçkinler Oba KALE GRUBU İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Senay Kızılkaya NOVARTIS GRUP TÜRKİYE İnsan ve Organizasyon Direktörü Senem Korol SANOFİ Türkiye, İran ve Levant İnsan Kaynakları Direktörü Serhat Demir TURKCELL İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Uğur SOCAR TÜRKİYE İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan ŞİŞECAM İnsan Kaynakları Başkanı Şennur Kuru KİBAR HOLDİNG İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Tansel Varan SANKO HOLDİNG İnsan Kaynakları Başkanı Tuğba Çörtelekoğlu ÇİMSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir POSCO ASSAN İş Destek Birimleri Genel Müdür Yardımcısı

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