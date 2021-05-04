Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’su belli oldu
İK fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırması sonucunda belirlenen liste, DataExpert iş birliğiyle yürütüldü. Listeye göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinin İK koltuğunda oturan yöneticilerinin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor. Listeye Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu da girdi.
Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu.
DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı.
İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.
YÜZDE 68’İ KADIN YÖNETİCİ
Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CHRO 2021” listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO’lar arasında 10 kişilik ekip yönetenlerde var, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.
BİRÇOK PROJEYİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYORLAR
İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemi ile birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınması ile iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı. Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.
YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN ORANI ARTIYOR
Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42. “En Etkin 50 CHRO”nun yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 22) ve İstanbul Üniversitesi (yüzde 16) takip ediyor. Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 12), iktisat (yüzde 10) ve ekonomi (yüzde 8) izliyor.
LİSTEDE KİMLER VAR
En Etkin 50 CHRO listesinde Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, OYAK, Demirören Medya, Eczacıbaşı Topluluğu, Turkcell, Akbank, P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.
ÖDÜL TÖRENİ 1 HAZİRAN’DA
“En Etkin 50 CHRO” ödül töreni, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021’de gerçekleşecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katılacak.
CHRO Summit 2021’de konuşmacılar arasında; MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. Eylem Özgür, Şişecam İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Yavuz Ölken, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Demirören Medya Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alacak.
Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu
ALFABETİK SIRAYA GÖRE EN ETKİN 50 CHRO
İSİM SOYİSİM
FİRMA
POZİSYON
Ahmet Aksoy
TÜPRAŞ
İnsan Kaynakları Direktörü
Ali Rıza Aksoy
FORD OTOSAN
İnsan Kaynakları Direktörü
Arzu Banu Cengiz
BEYMEN GROUP
CHRO
Aslı Kunur
SIEMENS TÜRKİYE
İnsan Kaynakları Direktörü
Atilla Yelboğa
ERDEMİR
İnsan Kaynakları Direktörü
Ayça Kaşıkcı
BSH
Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü
Bahar Tura
CARREFOURSA
İK ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı
Bahattin Aydın
YILDIZ HOLDİNG
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Banu Artüz
ANADOLU EFES
Grup İnsan Kaynakları Direktörü
Begüm Nalcı
DANONE
Türkiye ve Orta Doğu İş Destek Birimi İnsan Kaynakları Direktörü
Berna Yener Aksu
P&G
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri YK Üyesi ve İK'dan Sorumlu Kıdemli Direktör
Betül Çorbacıoğlu Yaprak
MERCEDES-BENZ TÜRK
İK Direktörü
Bülent Bayram
VODAFONE TÜRKİYE
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü
Cenk Akıncılar
QNB FİNANSBANK
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Didem Dinçer Başer
GARANTİ BBVA
Yetenek ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Duygu Erzurumlu Cengiz
AKENERJİ
CHRO ve Ortak Hizmetler Direktörü
Ebru Özgen
COCA COLA İÇECEK
Grup İnsan Kaynakları Direktörü
Eda Güzeldemir Demiray
SHELL & TURCAS
İnsan Kaynakları Direktörü
Elif Karacaoğlu
DEMİRÖREN MEDYA
İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Eylem Özgür
ECZACIBAŞI TOPLULUĞU
İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Fatih İslamoğlu
AYDEM HOLDİNG
İnsan Kaynakları Grup Direktörü
Gökçe Kulak
BAT
Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü
Güntulu Peker
SAHİBİNDEN.COM
İş Destek Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Alp
YAPI KREDİ
İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Karataş
Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Timur
SABANCI HOLDİNG
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
Haluk Gümüşderelioğlu
OYAK
İnsan Kaynakalrı Grup Başkanı
Hande Genç
SAP TÜRKİYE
Bölge İK Direktörü
Mahmut Temiz
BMC OTOMOTİV VE GRUP ŞİRKETLERİ
Grup İnsan Kaynakları Direktörü
Melissa Gee Kee
UNILEVER
Türkiye, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Nazire Ulusoy
IC HOLDİNG
İnsan Kaynakları Direktörü
Neslihan Yalçın
PETROL OFİSİ
CHRO
Nilgün Kitapcı
KALYON HOLDİNG
İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Nilüfer Değirmenci
DOMİNO'S TÜRKİYE
İnsan Kaynakları Direktörü
Nursel Ölmez Ateş
BORUSAN HOLDİNG
İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı
Olcay Yılmaz Nomak
MİGROS
İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı
Özgür Burak Akkol
KOÇ HOLDİNG
İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı
Özlem Salur
GETİR
İnsan Departmanı Direktörü
Pınar Anapa
AKBANK
İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı
Pınar Yamaner
ALARKO HOLDİNG
İnsan Kaynakları Direktörü
Selda Seçkinler Oba
KALE GRUBU
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Senay Kızılkaya
NOVARTIS GRUP TÜRKİYE
İnsan ve Organizasyon Direktörü
Senem Korol
SANOFİ
Türkiye, İran ve Levant İnsan Kaynakları Direktörü
Serhat Demir
TURKCELL
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Sibel Uğur
SOCAR TÜRKİYE
İnsan Kaynakları Başkanı
Şengül Arslan
ŞİŞECAM
İnsan Kaynakları Başkanı
Şennur Kuru
KİBAR HOLDİNG
İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı
Tansel Varan
SANKO HOLDİNG
İnsan Kaynakları Başkanı
Tuğba Çörtelekoğlu
ÇİMSA
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı
Ufuk Özdemir
POSCO ASSAN
İş Destek Birimleri Genel Müdür Yardımcısı
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