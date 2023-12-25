Türkiye'nin en büyük ikinci pisti... En geniş gövdeli uçaklar inebilecek

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Türkiye'nin yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Mega yapılara imza atan Türkiye, ulaşımda çığır açacak yeni projesini bugün devreye aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Sabiha Gökçen Havalimanı İkinci Pisti dev uçakların inişine imkan verecek şekilde tasarlandı.

4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı, 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkeyle bağlantı halinde olan Türkiye böylece havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmayı sürdürüyor.

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91 METRELİK KULE YAPILDI

91 metre uzunluğundaki Hava Trafik Kontrol Kulesi 1 yıldır hizmet verirken, 3 bin 540 metre uzunlukta 60 metre genişliğindeki ikinci piste en geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek.

Pistin yanında 1 adet 3520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet de 2 bin 400 metre uzunluğa sahip 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apron, 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu hayata geçirildi.

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MEVCUT PİSTTEN 540 METRE DAHA UZUN

Mevcuttaki ilk piste göre yeni yapılan ikinci pist 540 metre daha uzun olarak inşa edildi.

KARAYOLLARI DA ÇALIŞTI

Pistin TEM otoyolu ve D100 Bağlantı yolunun üzerinden geçebilmesi için ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolu kapasiteni artıracak terminal binası için 1520 metre uzunluğunda çift tüplü geliş-gidiş trafiğini sağlayacak TEM Bağlantı Tüneli de inşa edildi. TEM Bağlantı Tüneli'yle 1636 metre uzunluğunda Kemiklidere Islahı Tüneli, 960 metre uzunluğunda kargo ve hangar alanına ulaşım için karayolu tüneli ve 838 metre uzunluğundaki orta apron tüneli de inşa edildi.