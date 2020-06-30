Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 19.1 artarak 73.5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirerek, 2020 yılını bu performansla sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacaklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi. Bakan Albayrak, “Türkiye’nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51.3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61.7’ye, haziranda ise 73.5’e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

AYLIK YÜZDE 5.2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks mayısa göre yüzde 19.1 artarak 73.5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi aylık bazda haziranda yüzde 5.2 artarak 62.6’ya, reel kesim güven endeksi yüzde 22.2 yükselerek 89.8’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8.5 artışla 55.5’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.3 artarak 86.4’e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 33.1 yükselişle 78’e çıktı. ‘GÜÇLÜ BİR CANLANMA VAR’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik güven endeksinin haziranda yükselişini sürdürdüğünü belirterek “Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomik güven endeksindeki artışa dikkati çekti. Endeksin haziranda yüzde 19.1’lik artışla yükselişini sürdürdüğüne işaret eden Mustafa Varank, “Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KREDİ FAİZLERİ ETKİLİ OLDU

Anadolu Ajansı’na konuşan, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci salgın sonrası ekonomilerin durma noktasına gelmesinin ekonomik verilere de yansıdığını söyledi. Normalleşme sürecinin iyimserliğe neden olduğunu belirten Cevizci, şunları kaydetti: “İnşaat sektöründe gerek konut faizleri gerekse diğer kredi faiz gruplarında düşüşlerin yaşanması, alıma imkan tanıdığı gibi yarım kalan işlerin sürmesi adına da finansman olanağı sağladı. Salgının gidişatında aksilik yaşanmadıkça güven endekslerindeki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz.”