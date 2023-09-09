Türkiye’de üretilen tüm güncel akıllı telefon modellerine ulaştık: Vergisiz telefon adayları

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7 milyon üniversite öğrencisinin faydalanabi-leceği vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin sadece Türkiye’de üretilen, yani giriş-orta segmentte yer alan akıllı telefon modellerini kapsayacağının kesinleşmesi öğrencilerde bir miktar hayal kırıklığı yaratsa da, yarı fiyatına satın alınabilecek telefon modelleri gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Yapılan son açıklamalara göre, ÖTV ve KDV alınmayacak telefonların Türkiye’de üretilmesinin yanı sıra belirli bir fiyat limitini de geçmemesi gerekecek. Ancak, vergisiz telefonların belirleneceği yerli telefon modelleriyle ilgili bugüne kadar ortaya çıkan birçok liste eksik veya yanlıştı.

10 MARKA 51 MODEL

Biz de kapsamlı bir araştırma yaparak, Türkiye’de üretilen tüm güncel akıllı telefon modellerine ve projeye dahil edilmesi netleşen ilk modellere ulaştık. Buna göre, Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’de 10 farklı marka tarafından 51 adet akıllı telefon üretimi gerçekleşiyor. Bu modellerin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor. Listenin dikkat çeken markalarından Güney Koreli Samsung, Galaxy A ve Galaxy M serisine ait 10 farklı akıllı telefon modelini Türkiye’de üretiyor. Yine Xiaomi çatısı altında yer alan Redmi’nin 9, Pocco’nun 1 modelinin üretimi Türkiye’de gerçekleşiyor.

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İŞTE O MODELLER

İşte üretimleri Türkiye’de yapılan ve “vergisiz telefon” adayı olan tüm modeller: Casper (VIA X30, VIA X30 Plus ve VIA M35), General Mobile (GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro ve GM 22 Plus),Omix (X300, X400, X500, X600, X700, X3 ve X5) Pocco C40,Reeder (S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S ve S23 Pro Max), Realme (10, C55 ve C53), Samsung (Galaxy A04e,Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13), TCL (303, 30 SE), Xiaomi (Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12), Vivo (Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36).

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İLK ÖTV VE KDV’SİZ MODELLER NETLEŞTİ

-Ekim ayında TBMM’nin açılmasıyla yürürlüğe girmesi beklenen vergisiz telefon kapsamına alınacak ilk modeller ise belli oldu. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Türkiye’de üretilen telefonlar arasında yer alan General Mobile’ın GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro, GM 22 Plus modelleri ve E-tab 20 tableti öğrenciler tarafından vergisiz satın alınabilecek. Reeder’ın da S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro ve S19 Max isimli akıllı telefon modelleri proje kapsamına alınacak. Yine Vivo’nun Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36 akıllı telefonları da projeye dahil edilecek.