Türkiye turizmde rekora koşarken gelirini de son 5 yılda yüzde 9,71 artırdı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin turizm geliri toplam 41 milyon 618 bin turistin ağırlandığı 2015'te yaklaşık 31 milyar 465 milyon dolardı. Bu rakam, terör saldırıları, Rusya ile o dönem yaşanan kriz ve çevre ülkelerdeki kaosların etkisiyle 2016'da geriledi. O yıl turist sayısı 31 milyon 365 bine düşerken 22 milyar 107 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Son 3 yılda ise turist sayısı ve turizm gelirlerinde düzenli artış gerçekleşerek, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin turist ve turizm gelir rekoru kırıldı. Türkiye, 2017'de 38 milyon 620 bin turistten 26 milyar 283 milyon dolar gelir elde etti. 2018'de ise 45 milyon 628 bin turist ziyarete gelirken, 29 milyar 512 milyon dolarlık gelir kayıtlara geçti.

Geçen yıl da 51 milyon 860 bin turist ağırlandı ve 34 milyar 520 milyon dolarlık gelir sağlandı. Böylece, 2019'da Türkiye'nin turizm geliri 2015 yılına kıyasla yüzde 9,71 artarken, 2018 göre yaklaşık yüzde 17'lik artış kaydederek rekor seviyeye ulaştı.

YABANCILARDAN GELİRDE BÜYÜK ARTIŞ

Yabancılardan elde edilen gelir de bu dönemde artış kaydetti. 2015'te yabancılardan 25 milyar 438 milyon dolarlık gelir elde edilirken geçen yıl bu rakam yüzde 12,8 artışla 28 milyar 704 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde yurt dışında ikamet eden vatandaşların ziyaretlerinden elde edilen gelir ise yüzde 2,6 gerileyerek 5 milyar 843 milyon dolardan yaklaşık 5 milyar 688 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde kişi başı harcama ve ortalama geceleme sayısında da düşüş oldu.

2015'te turistlerin kişi başı harcaması 756 dolarken, geçen yıl bu rakam 666 dolarda kaldı. Ortalama geceleme sayısı 2015'te 10,1 gün iken 2019'da 9,9 gün olarak kayıtlara geçti.

"TÜRKİYE TURİZMDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ"

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, AA muhabirine, son yıllardaki turizm politikaları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin turizmde büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Turizmciler olarak 2019'da 51 milyon turist ve 34 milyar dolar turizm geliri hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akman, "2020 için 58 milyon turist ve 40 milyar dolardan fazla turizm geliri hedefi belirlendi. Bu rakamların da yakalanarak dünya turizminde Türkiye'nin marka olacağına ve ilk 5'e gireceğimize inancımız tam." dedi.