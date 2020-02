Türkiye turizmde Çin'e alternatif destinasyon olarak tekliflere girdi

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018'de 247 olan Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısı, geçen yıl 344'e yükseldi. En çok kruvaziyer ağustos ve temmuz aylarında geldi. Ağustosta 67, temmuzda ise 59 kruvaziyer gemisi ülke kıyılarına yanaştı.

Kruvaziyerle geçen yıl toplam 300 bin 896 yolcu taşındı. Bunların 35 bin 289'unu gelen, 44 bin 235'ini giden ve 221 bin 372'sini ise transit yolcular oluşturdu. En çok kruvaziyer gelen liman 197 ile Kuşadası olurken, en az gemi yanaşan liman ise 1 gemiyle Yalova olarak kayıtlara geçti. Türkiye, geçen yıl yeniden yükseliş ivmesi yakalayan kruvaziyer turizminde, Çin'deki koronavirüs salgını sonrası alternatif destinasyon olarak öne çıkan turlar arasında yerini aldı.

Seyahat firması HIS Travel'ın Genel Müdür Yardımcısı Merve Özkök, "Felaket senaryoları üreterek, yapacak bir şey yok" diyerek beklemenin sektör açısından faydasının olmayacağının altını çizdi. Özkök, "Bu pazar boşluğunda Türkiye'yi daha iyi tanıtabilir, farklı pazarlardan daha çok turistin, daha çok kongre turizminin (MICE grubunun) buraya gelmesini sağlayabiliriz. El birliğiyle bu global krizi, turizmde bir fırsata çevirebiliriz. Bizler HIS olarak, şu an

birçok farklı ülkede kampanyalarımızı artırdık. Farklı pazar arayışlarımızı hızlandırdık. Ürünlerimizi ve fiyatlarımızı yeni pazarlara göre güncelledik. Hedefimiz yüzde 20 büyümeydi bu sene, biz bunu yüzde 30'larda tamamlamak üzere çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Özkök, Avrupa'dan Çin'e gidecek birkaç MICE grubu için Türkiye'nin alternatif destinasyon olarak tekliflere girdiğini dile getirerek, özel ilgi turları için de Türkiye'nin ön plana çıkmaya başladığını belirtti.

Türkiye'nin doğal zenginlikleri ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak bu süreçte birçok özel ilgi grubunu ülkeye yönlendirdiklerini bildiren Özkök, "Bu sayı günbegün artacak. Turizm camiası olarak dünyadaki krizleri yönetemeyiz ama kendimizi buna göre konumlandırabiliriz. Sektörde yaşanan bu tarz krizleri fırsata çevirmek de bizim görevimiz. Bu süreç elbet geçecek." şeklinde konuştu.

"ÇİN'E SEYAHATLER HIZLA İPTAL EDİLİYOR"

Japon seyahat acentesi HIS'ın üst düzey yöneticisi Tatsuya Nakamori de Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının küresel bir kriz olduğunu söyledi. Tatsuya, "Her kriz bir fırsattır. Bu süreç aslında kendi içinde birçok fırsat barındırıyor. O yüzden şu anda bu olumsuz süreci turizm sektörü için nasıl bir fırsata çevireceğimizi düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çin ve bölge ülkelerine yapılması planlanan seyahatlerin, dünya genelinde hızla iptal edildiğini anlatan Tatsuya, ister turistik ister iş amaçlı olsun, bu seyahatlerin bir şekilde yapılmaya devam edeceğini vurguladı.