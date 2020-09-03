‘Türkiye pandemide iyi iş başardı’

İKİNCİ DALGA OLMAZ

Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan endişelerle ilgili Suzan Sabancı Dinçer’in sorularına yanıt veren Öz şu değerlendirmeleri yaptı: “Hava soğuyunca ne olacak? Bu virüs de diğer birçok virüs gibi hava sıcakken daha az problem oluyor. Özellikle sıcak havalarda dışarıda olmak ve nemlilik bize yaz mevsiminde yardım etti. Açık havada, dışarda daha az yayılım oldu ama kapalı alanlarda özellikle de az havalandırılan kapalı alanlarda virüsün çok daha yayılımcı olduğunu biliyoruz. Ayrıca havaların soğumasıyla insanlar daha az dışarı çıkacak. İnsanlar içeri girecek ve ikinci bir dalga olmayacak. İnsanlar ellerini iyi yıkar, maske takarsa, kalabalık yerlerden ve kapalı alanlardan uzak durursa virüse yakalanma şansı da azalır.”

İYİ PROTOKOLLER UYGULANIYOR

Prof. Mehmet Öz, Türkiye’de uygulanan tedavinin ayrıntılarıyla ilgili sorularını yanıtlarken de şu bilgileri verdi: “Türkiye çok iyi bir iş başardı. Sonbaharda yükseliş bu kadar kötü olmayacak diye düşünüyorum. Tıp insanları Türkiye’de çok iyi protokoller uyguluyor. Teknikler oldukça başarılı bir şekilde yürütülüyor. Aynı zamanda Türkiye ailedeki yaşlılarını umursuyor. Çünkü bakımevinde olduğunda daha fazla bu hastalığa yakalanma ve hayatını kaybetme şansın var. Amerika’daki ölüm vakalarının yarısı bu bakımevlerindendi. Evinizde olduğunda Türkiye’deki gibi bu insanları daha iyi koruyabiliyorsunuz. İsveç’teki ölüm vakalarının da yarısı bakımevlerindendi. İsveç hiç kapatmadı çünkü.”

6-12 AYLIK BİR SÜREÇ VAR

Mehmet Öz sohbette aşı ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı: “17 tanesinin şimdi büyük klinik deneyleri sürüyor. 30 bin insan bu işin içinde ve 6-12 ay gibi bir süreç söz konusu. İki önemli aşı türü var şu anda. İngilizler eski versiyonu tercih ederken Amerikalılar yeni yolları deniyor. Tabii ki izleyip ne kadar güvenli göreceğiz” dedi.