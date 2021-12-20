Türkiye ile Azerbaycan’dan Enerji Zirvesi

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İlk kez Bakü’de düzenlenecek olan zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, arasında madencilik ve doğal gaz konularında yeni anlaşmalar imzalanacak. Enerji Forumu’nun biri Türkiye’de biri Azerbaycan’da olmak üzere yılda iki defa düzenlenmesi planlanıyor. Enerji Forumu kapsamında, ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla üzerinde mutabık kalınan alt sektörlerde Çalışma Grupları da oluşturuldu. Oluşturulan Hidrokarbon ve Petrokimya Çalışma Grubu, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, Elektrik Piyasası, Elektrik Dağıtım ve İletimi Çalışma Grubu ve Regülasyonlar Çalışma Grubu ile Türk ve Azerbaycan taraflarınca ilgili kamu ve özel sektörün katılımı ile belirlenen alanlarda somut işbirliği adımlarının atılması sağlanacak. Çalışma Grupları 21 Aralık tarihinde Bakü’de son teknik toplantılarının ardından yapılabilecek işbirliklerine ilişkin raporlarını da teslim edecek.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

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Zirvenin ikinci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov eşbaşkanlıklarında bir işbirliği protokolü de imzalanacak. Forum kapsamında, madencilik ve doğal gaz konularına ilişkin işbirliklerinin geliştirilmesi için çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Azerbaycan ile son olarak ekim ayında 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması imzalanmıştı. Zirve kapsamında yeni dönem anlaşmaların çerçeve modellerinin de görüşüleceği belirtiliyor.