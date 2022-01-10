Türkiye ihracat iklimi endeksi aralıkta 53,9 oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacak#BES
Nusaybinin hemen yanında... Rus IL-76’nın sırlarıNusaybin'in hemen yanında... Rus IL-76’nın sırları#Rus IL-76
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Bugün...Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bugün...#Galatasaray
14 il için sarı kodlu uyarı İstanbul ve Ankara için gün verildi14 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara için gün verildi#Meteoroloji
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
3 ülke arasındayız Türkiyeye turist müjdesi3 ülke arasındayız! Türkiye'ye turist müjdesi#ALMANYA
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Federal mahkemeden Djokovic kararı Avustralya Açıkta mücadele edebilecek miFederal mahkemeden Djokovic kararı! Avustralya Açık'ta mücadele edebilecek mi?#Novak Djokovic
Oğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok olduOğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok oldu#Diyarbakır
Umutlar tükendi... Felaket: 9u çocuk 19 kişi öldüUmutlar tükendi... Felaket: 9'u çocuk 19 kişi öldü#New York
Deltacron paniği... DSÖden flaş açıklamaDeltacron paniği... DSÖ'den flaş açıklama#Koronavirüs
40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywoodda rol mü arıyorsun40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywood'da rol mü arıyorsun? #Kate Middleton
2.5 aylık hamileyim demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi'2.5 aylık hamileyim' demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi#Ece Ronay
Esathan Dominik’te okula gidecekEsathan Dominik’te okula gidecek#Esat Yontunç
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye ihracat iklimi endeksi aralıkta 53,9 oldu

#İhracat İklimi Endeksi#İmalat Sektörü#Ekonomianasayfa
Türkiye ihracat iklimi endeksi aralıkta 53,9 oldu

Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, aralıkta 53,9 olarak kaydedildi ve ihracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret etti.

Haberin Devamı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Aralık 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Aralık’ta 53,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ihracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı bir şekilde sürdüğüne işaret etti. Bu gerçekleşmeyle birlikte mevcut iyileşme trendi 11 aya ulaşmış oldu.

Gözden Kaçmasın

Goldman Sachstan Fed faiz tahminiGoldman Sachs'tan Fed faiz tahminiHaberi görüntüle

Ancak Covid-19 salgınının Omikron varyantının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak ana ihracat pazarlarında yaşanan aksamalar nedeniyle talep koşullarındaki iyileşme son 10 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Endeks, kasımda kaydedilen 55,1 değerinin altında kaldı ve geçen yılın şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Haberin Devamı

ABD’DE KESKİN ARTIŞ SÜRERKEN, AVRUPA’DA OMİCRON BÜYÜMEYİ YAVAŞLATTI

Türk imalatçıları için önemli dış pazarlardan biri olan ve toplam ihracattan yüzde 6 pay alan ABD, aralık ayında talepteki büyümenin önemli bir kaynağı olmayı sürdürdü.

Gözden Kaçmasın

İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandıHaberi görüntüle

Ülkede ekonomik aktivite keskin bir şekilde artmaya devam etti ve kasım ayına göre gerçekleşen ivme kaybı çok ılımlı seviyede kaldı. Buna karşılık Avrupa’da genel olarak Covid-19 salgını ve Omikron varyantının ortaya çıkışı aralık ayında ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi ve büyümede yavaşlama sinyalleri belirginleşti.

Almanya’da 17 ay süren genişleme döneminin ardından üretimin hafif bir düşüş göstermesi dikkat çekti. Türk imalatçılarının en büyük ikinci ihracat pazarı olan Birleşik Krallık’ta ekonomik büyüme belirgin bir şekilde yavaşlayarak son 10 aydır devam eden artış sürecinin en düşük hızında gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın

Almanların gözü Akdeniz’deAlmanların gözü Akdeniz’deHaberi görüntüle

İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda ve İrlanda’da da ekonomik aktivitenin daha yavaş arttığı gözlendi. Omikron varyantının ilk tespit edildiği ülke olan ve Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 1’in altında olan Güney Afrika’da ekonomik aktivite daraldı. Orta ve Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde ise daha olumlu gelişmeler izlendi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde büyüme hızlanırken Rusya’da ekonomik aktivite iki aylık daralmanın ardından ılımlı artış kaydetti.

Haberin Devamı

ORTA DOĞU’DA BAZI ÜLKELERDE GÜÇLÜ BÜYÜME SÜRDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın da yer aldığı bazı Orta Doğu ülkelerinde yine güçlü büyüme gözlendi. BAE’de iki buçuk yıla yakın bir dönemin en yüksek üretim artışı gerçekleşti.

Ancak bölgedeki diğer ülkeler zorlanmaya devam etti. Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivite daralma eğilimini sürdürdü. Geçen yılın başlarında Asya ekonomilerinde aksamalara yol açan Delta varyantının etkileri azalmaya devam etti ve bu ülkeler yılın sonunda genel olarak olumlu bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İhracat İklimi Endeksi#İmalat Sektörü#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı