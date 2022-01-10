Dev bankadan flaş Fed tahmini! Tek tek ayları sıraladı...

Haberin Devamı

Goldman Sachs'a göre, ABD Merkez Bankası Fed bu sene yüksek olasılıkla dört faiz artırımı gerçekleştirecek ve en geç Temmuz ayında bilanço küçültmeye başlayacak.

Gözden Kaçmasın Almanların gözü Akdeniz’de Haberi Görüntüle

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı raporda, ABD iş gücü piyasasında hızlı ilerleme ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık toplantı tutanaklarının Fed'in daha hızlı bir normalleşme uygulayacağına işaret ettiğini savundu.

Hatzius, bu daha hızlı normalleşme beklentisi çerçevesinde Fed'in bilançosunu küçültmeye başlayacağı tarihe yönelik beklentilerini aralık ayından temmuz ayına çektiklerini belirtirken, risklerin bu tarihin daha öne gelmesi yönünde olduğunu da vurguladı.

Fed'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed yetkilileri artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki güçlü iyileşme nedeniyle faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtmişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Rus IL-76’nın sırları Haberi Görüntüle

Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasının 25 baz puanlık bir faiz artırımının ikamesi olabileceğini artık düşünmediklerini de belirten Hatzius, "Fed'den mart, haziran ve eylülde faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna haziran ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.