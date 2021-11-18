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Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Sondaj Gemisi
Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisini de filosuna kattığını bildirdi.

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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı. Dönmez’in hesabında paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.

Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Sondaj Gemisi

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