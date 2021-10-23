Türkiye-Afrika Forumu'nun 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlaması bekleniyor

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DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil yaptığı açıklamada, "Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'nın Türkiye için çok önemli olduğunu, bu kıtaya hep "kazan-kazan" felsefesiyle yaklaştıklarını belirten Karanfil, nüfusu 1,3 milyara yaklaşan kıtanın ekonomik açıdan önemine dikkati çekti.

Karanfil, kıtadaki 56 ülkeden 43'ünde Türkiye'nin büyükelçiliğinin bulunduğunu, THY'nin 39 ülkede 60 noktaya uçtuğunu belirterek, 2000 sonrası Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok hızlı geliştiğini anlattı.

Afrika ilişkilerinde Türkiye'nin "kazan-kazan" prensibini benimsediğini ve "kardeşlik" hukukunu öncelediğini ifade eden Karanfil, son 20 yılda bu kıtadaki ülkelerle kurulan ilişkilerin dünya genelinden de yakın takip edildiğini bildirdi.

Karanfil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin ardından İstanbul'da yine kendisinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nun karşılıklı ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

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Murtaza Karanfil, şunları kaydetti:

"İki gün süren zirveye 45 Afrika ülkesinden 1.600'ü 45 Afrika ülkesinden olmak üzere 3 bini aşkın Türk ve Afrikalı iş insanı katıldı, 4 bin 900 karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirildi. Etkinlikte çok önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve kritik iş birlikleri için kararlar alındı. Türkiye'nin bölgeye kardeşlik hukukuyla yaklaştığının altı bir kez daha çizildi. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen üst düzey yetkililer ile gerçekleştirilen görüşmelerde önemli kararlar alındı ve iş birlikleri için ortak fikir ve niyet oluştu. Hatta bazıları iş birlikleri için somut adımlar atılmaya başlandı. Türkiye-Afrika arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 25 milyar doları aşmıştı. Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefi için stratejik adım oldu.”

Murtaza Karanfil, zirvede son yıllarda çok güzel gelişmelerin yaşandığı Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini de yeniden ele alma şansı yakaladıklarını bildirdi.

Zirveye Libya'dan katılan üst düzey heyet ile özel görüşmeler de gerçekleştirildiğini aktaran Karanfil, ekonomik iş birliğini artırma kararı aldıklarını anlattı.

9 AYDA YÜZDE 60 ARTTI

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Karanfil, Türkiye'nin Libya'ya ihracatının yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 1 milyar 717 milyon dolara yükseldiğini kaydederek, "Türkiye ve Avrupa'ya kısa deniz mesafesinde bulunması, yakıt, gayrimenkul, ulaşım ve kira maliyetlerinin düşüklüğü Libya'yı bizim için çok önemli kılıyor. Libya'da Afrika'nın tüm ülkelerine karayoluyla 2-3 günde ulaşılabiliyor. Yani Türkiye'den deniz yoluyla çıkacak bir ürün en geç 3 gün içinde Libya'da oradan da karayoluyla 2-3 günde Afrika'nın tüm her yerine gönderilebiliyor. Bu nedenle Libya Türkiye için Afrika'ya açılan bir kapı niteliğinde. Bu ülke, Türkiye-Afrika ilişkilerinde hedeflenen 50 milyar dolarlık ticaret hacmi için kilit konumda." ifadelerini kullandı.

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Karanfil, Libya'da hemen hemen her alanda yatırım imkanı bulunduğunun ve bu ülkenin asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, burada hayata geçirilecek lojistik merkezinin ihracatçıların işini kolaylaştıracağını, bu yöndeki girişimlerinin sürdüğünü aktardı.

Türk iş adamlarını Libya'ya yatırıma ve bu ülke aracılığıyla tüm Afrika ile ticaret yapmaya davet eden Karanfil, Türkiye'nin, Afrika'nın geleceğinde önemli bir söz sahibi olabileceğini kaydetti.