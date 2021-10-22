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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye-Afrika Ekonomi Ve İş Forumu#Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi Türk firmaları üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı" dedi.

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Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 3'üncüsü İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Türkiye Afrika Ekonomi İş Forumu'nun 3'üncüsü vesilesiyle sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Afrika'yı gezdik dolaştık, liderleriyle bir araya geldik. Durum nedir konuştuk. DEİK'i bu organizasyonu için tebrik ediyorum. Forumun Afrika ile işbirliği güçlenmesine katkı sağlanmasını diliyorum. Enerjiden tarıma sağlıktan bankacılığa kadar birçok alanda yatırım fırsatları ele alındı. 

* Salgının küresel ticareti etkilediği bir dönemde düzenlenen forum iş dünyası için çok önemli. İşbirliğimizin güçlü yönlerinin yanı sıra üzerinde çalışmamız gereken başlıklar değerlendirildi. Gündeme getirilen hususların kıta ile ilişkilerimizi güçlendirmede yol göstereceğine inanıyorum. Düzenlenen bu forumun ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 

* Afrika'nın kalplerimizdeki yerini dile getiriyorum. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, işbirliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da aynı samimiyetle yaklaştığını görüyoruz. Biz adım atınca Afrikalı siyasetçiler buna karşılık veriyor. Pazar günü başladığımız ziyaretlerimizde çok verimli temaslarda bulunduk. 

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* Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla bir araya geldik. Angola ve Nijerya'da iş forumları düzenledik. Tüm ülkelerde Afrikalı kardeşlerimiz bizi büyük muhabbetle karşıladı. Kıymetli eşim Emine Erdoğan'ın Afrika seyahatlerimizde edindiği izlenim ve hatıralarını içeren 'Afrika Ziyaretlerim' kitabı da bu coğrafyaya bağlılığımızın nişanesi oldu. 

"YATIRIMLARIMIZIN DEĞERİ 6 MİLYAR DOLARI AŞTI"

* Aramızdaki bu samimi bağların kuvvetleneceğine inanıyorum. Ortak çabalarımız meyvelerini vermeye başladı. Kazan kazan temelinde çok boyutlu şekilde günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıta ile ilgisi artarken Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin imkanlarını keşfediyor, hastalıklarına şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. 

* İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri istihdam imkanı sunuyor. Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi Türk firmaları üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı. 

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* Son 2 yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Küresel gündemi belirleyeceği anlaşılıyor. Bazı hususların da artık açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Batılı ülkeler başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin salgın sürecini hakkaniyete uygun yönetemediklerini görüyoruz. Afrika halkları bu süreçte yalnız bırakılmış, katkı alamamıştır. Gümrük duvarları ve tedbirler en çok Afrika ülkelerinin ekonomilerine zarar vermiştir. 

"YÜRÜRLÜKTE OLAN 22 ANLAŞMADAN 4'ÜNÜ AFRİKA ÜLKELERİ İLE YAPTIK"

* DSÖ Afrika verilerine göre 6 milyonu aşkın Afrikalı dostumuz bu hastalığa yakalanmıştır. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın Afrika'nın virüsle mücadelesine katkımızı görmekten onur duyuyoruz. Türkovac aşımızla aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. 

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* Aşıya maddi çıkar ve kazançla yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Aşı yardımı da yapacağız. Salgın şartlarının Afrika ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizi aksatmasına izin vermedim. THY'nin salgın öncesi uçuş sayılarını yakalayacağına hatta geçeceğine inanıyorum. Yürürlükte olan 22 anlaşmadan 4'ünü Afrika ülkeleri ile yaptık. 

* Bir dizi Afrika ülkesiyle de müzakerelerimizi planlıyoruz. İş dünyamızın işbirliklerini ilerletirken, strateji belirlemeleri son derece önemli. Finans ve bankacılık yönü eksik kalan ticaretin ivme kaybına yol açması kaçınılmazdır. Türk bankacılık sektörünün daha vizyoner davranmasını bekliyoruz. 

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* 17-18 Aralık 2021'de İstanbul'da düzenleyeceğimiz 3  Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nin bizlere yeni ortaklıklar kazandıracağına inanıyorum. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye-Afrika Ekonomi Ve İş Forumu#Son Dakika

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