Türkiye 88 milyon dolarlık turşu ihraç etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatta en yüksek rakama ulaşan Türk turşusuna olan talep 2021'de de devam ediyor. AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin 2020'de turşu ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 23 artarak 225 milyondan 277 milyon dolara çıktı. Bu rakam turşuda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara girdi.

Bu seneye de hızlı başlayan sektör temsilcileri, ocak-nisan döneminde turşu ihracatını yüzde 14 artırarak 77 milyon 852 bin dolardan 88 milyon 533 bin dolara çıkardı. Turşu ihracatında ilk sırada 23 milyon 786 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyon 953 bin dolarla Hollanda ve 9 milyon 845 bin dolarla ABD izledi.

Çeşit anlamında ise en fazla ihracat 36 milyon 533 bin dolarla kornişon turşu dikkati çekti. Aynı dönemde 23 milyon dolarlık biber turşusu ve 11 milyon dolarlık karışık turşu ihraç edildi.

HEDEF 300 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, gıda ürünlerine talebin salgının da etkisiyle artmaya devam ettiğini belirtti. Salgın sürecinde Avrupa ülkelerine gıda ihracatında ciddi artış olduğuna değinen Uçak, bunlardan birinin de turşu olduğunu ifade etti.

Turşu ihracatında 2020'de başlayan yükseliş trendinin bu sene de sürdüğünü anımsatan Uçak, "Bu yılı da rekorla kapatmak istiyoruz. Hedefimiz 300 milyon doların üzerine çıkmak. Pazar çeşitliği ve katma değeri yüksek ürünlerle bunu başaracağımıza inancımız tam." dedi. İç piyasada da benzer bir ilginin olduğunu aktaran Uçak, turşu üretiminde Ege'nin yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

MALDİVLER'E TÜRK TURŞUSU

Kemalpaşa ilçesinde turşu üretimi yapan Çiçek Turşu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa da firma olarak 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. Geçen yıl kırılan rekorun sürdürülebilir olmasını hedeflediklerinin altını çizen Elçiboğa şunları kaydetti:

"Mevcut pazarların yanına yenilerini eklemek istiyoruz. Örneğin şu an hatlardaki ürünümüz Maldivler'e gidiyor. Türk gıda ürünleri salgın öncesi Avrupa'daki indirim marketlerde yer aldı. Salgınla beraber krizi fırsata çeviren ihracatçımız Türk gıda ürünleri ile daha üst seviyelerdeki marketlere girmeye başladı. Katma değerli ihracat anlamında bu çok önemli. Bunun devam etmesi için markaya yatırım yapıyoruz. Onların istediği standartların üstünü hedefliyoruz."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara