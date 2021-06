Turkcell’den yeni marka ekosistemi

“Telekom operatörlüğünden çok daha öte dijital markalar ekosistemine dönüşüm” olarak tanımlanan yeni marka ekosistemi döneminde; BiP, Dergilik, fizy, Paycell gibi tüm dijital çözüm ve servis markaları tek Turkcell çatı markası altında konumlanacak. Yeni marka ekosistemi ile ilgili bilgiler veren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak 27 yıldır Türkiye’nin lider operatörü olma yolculuğunda hedeflerinin her zaman ‘insan ve teknoloji arasında köprü kurmak’ olduğunu belirterek, “Teknoloji her gün gelişiyor, toplumların yapısı da bu gelişmenin etkisiyle değişiyor. Biz de bu bağlamda dünyalar senin olsun diyerek müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı dijital markalarımız ile çözümler sunduğumuzun altını çizmek istedik. Biliyoruz ki artık herkesin telefonunun içinde bir dünyası var, kimisinin dünyası müzik, kimisinin sinema, kimisinin de sosyal medya. Bu noktada Turkcell’in kurumsal marka vizyonunu da bir telekom operatörlüğünden çok daha öte, her an her durumda ve her platformda müşterilerinin yanında olabilen dijital markalar ekosistemine dönüştürdük” dedi.

‘HERKES TURKCELL’Lİ’

Turkcell’in bugün dünyaya teknoloji ihraç eden, müşterilerinin değişen ve gelişen talep ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunan, altyapısıyla örnek gösterilen bir yapı halini aldığını dile getiren Ergenekon, “Dünya pandeminin de etkisiyle hızlı ve büyük bir değişim geçiriyor. Dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık tahmin edilenden çok daha hızlı gelişiyor. Biz de bu değişim ve gelişim karşısında markamızı dijital operatörden sınırların ötesine taşıyarak, daha yenilikçi, daha genç, daha teknolojik ve daha hayatın içinden bir ekosisteme dönüştürdük” diye konuştu. Yeni ekosistemde müşterilerinin sadece Turkcell hattına sahip kişiler olmadığını, hattan bağımsız olarak herhangi bir Turkcell ürününü kullanan herkesin Turkcell’li olduğu bir yapıya dönüştüklerini söyleyen Ergenekon, geliştirdikleri tüm ürün ve hizmetlerin ‘şimdiki normal’in, dolayısıyla yeni hayatımızın önemli parçaları halini aldığını vurguladı. Alper Ergenekon, “Bizim için BiP’te sohbet eden de fizy’de müzik dinleyen de Dergilik’ten gazete/dergi okuyup alışverişini Paycell’den yapan da birer Turkcell’li. Müşterilerimiz Turkcell’in kurum kültürünü ve kapsayıcılığını tüm şirketlerimizde görecek” dedi.

