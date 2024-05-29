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Turkcell’den 3 ayda 2.6 milyar TL net kâr

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#Turkcell#Kâr#Gelir
Turkcell’den 3 ayda 2.6 milyar TL net kâr
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Turkcell, 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı ilk çeyrekte 2.6 milyar TL oldu.

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Grup gelirleri yıllık bazda yüzde 11.8 artışla 30.8 milyar TL’ye, FAVÖK yüzde 23.2 yükselişle 12.8 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 3.8 yüzde puan artış ile yüzde 41.4 olarak gerçekleşti.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “30’uncu yılımıza güçlü sonuçlarla başladık. Bu çeyrekte 472 bin mobil faturalı net abone kazanımı gerçekleştirdik. Bu artışla birlikte son bir yıldaki faturalı abone kazanımı net 1.7 milyonu aştı. Toplam abone sayısı ise 42.8 milyona ulaştı” dedi. “Yüksek hızlı ve kaliteli fiber hizmetlere olan talep ile net 48 bin fiber abone kazanırken, fiber abone bazı 2.3 milyonu aştı” diyen Koç, “Toplam sabit abone bazı 3,1 milyonu aşarken, bu çeyrekte sabit abone kayıp oranı 2007’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 1.3 olarak gerçekleşti. Turkcell markası altında sunulan dijital servislerin tekil gelirleri ilk çeyrekte yüzde 32 büyüyerek 1.6 milyar TL seviyesine ulaştı. Dijital servisleri kullanan tekil ücretli abone sayısı ise 5.5 milyon olarak gerçekleşti” diye konuştu.

 

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#Turkcell#Kâr#Gelir

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