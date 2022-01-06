Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta dünya sahnesine çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
Yeni yan etki iddiası Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıYeni yan etki iddiası! Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı#Koronavirüs
NBAde Ömer Faruk Yurtseven fırtınası Shaqı geçti, gözünü rekora dikti...NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaq'ı geçti, gözünü rekora dikti...#NBA
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
İşte DEVA Partili Gürcanın ifadesi Fotoğrafları böyle savunduİşte DEVA Partili Gürcan'ın ifadesi! Fotoğrafları böyle savundu#DEVA Partisi
Biden yine tüm dünyayı şaşırttı Sosyal medya yıkıldı...Biden yine tüm dünyayı şaşırttı! Sosyal medya yıkıldı...#Biden
Bir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyorBir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor#Ashley Judd
Mafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyorduMafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyordu!#İtalya
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
HABERLEREkonomi Haberleri

Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta dünya sahnesine çıktı

#CES#İSTKA#Consumer Electronic Show
Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta dünya sahnesine çıktı

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te, Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle (İSTKA) kurulan pavilyonda 28 startup yeni ürün ve teknolojilerini ilk kez tanıtıyor.

Haberin Devamı

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show)  Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye’nin ilk pavilyonu kuruldu.

EUREKA Park Fuar alanında kiralanan yaklaşık 150 metrekarelik İstanbul Pavilyonu’na, Türkiye’den 28 teknoloji girişimi katıldı. Türk startuplar ürün ve teknolojilerini sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı buluyor.  

Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta dünya sahnesine çıktı

159 ülkeden 2.100’den fazla teknoloji şirketinin katıldığı fuarda EUREKA Park fuar alanında; dijital sağlık, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, e- spor, kozmetik teknolojileri ve daha birçok tüketici ürünleri endüstrisini temsil eden teknoloji ürünleri sergileniyor.

Haberin Devamı

CES 2022’de sergilenen yeni nesil teknoloji ürünlerinin tamamı ilk kez bu organizasyonda tanıtılıyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune Global 500 şirketinden 195’i de fuarda yer alıyor.

İSTANBUL PAVİLYONU’NDA 28 TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ TANITILIYOR

CES 2022’ye katılan startupların seçim ve değerlendirme sürecinde kuluçka-girişimcilik merkezleri ve hızlandırma programları ile iş birliği yapıldı. CES Eurekapark şartlarını taşıyan startup adayları belirlenerek adaylar arasından müşteri temini, satış, yarışma başarısı vb. azami fayda sağlayacak girişimler seçildi.

Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta dünya sahnesine çıktı

İstanbul Pavilyonu’nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında taşınabilir nefes analiz cihazından kullanıcılara robotik, veri bilimi ve yapay zeka kodlama eğitimi platformu sunan yerli girişime; sahte ürün satan firmaları ve e-ticaret sitelerini tespit etmeye yönelik girişimden oyunseverleri tek dijital VR evreninde birleştirmeyi hedefleyen yerli girişime kadar 28 startup yer alıyor.

Haberin Devamı

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, “İstanbul Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden bu yana uyguladığımız projeler ve hızlandırma programları ile startuplarımızın uluslararası pazarlara açılmalarını destekliyoruz. Dünya girişimcilik ekosisteminin öncüleri ve tüm dünyadan teknoloji girişimcilerinin bir araya geldiği bu fuara katılımla da teknoloji girişimcilerimizi uluslararası pazarlarla buluşturmayı hedefledik. Dünyanın en etkili startup etkinliği olan CES 2022’de teknoloji girişimcilerimiz bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlıklarını yaptığımız Türkiye’ye özel İstanbul Pavilyonu’nda, ülkemizde ürettikleri ürünleri tüm dünyaya tanıtma imkanı buluyor. İSTKA olarak teknoloji girişimlerimizin küresel marka olma yolunda ilerlemelerini, yeni ortaklıklar kurmaları ve yatırımlar almalarını, girişimcilik ekosistemimizden yeni başarı hikayeleri çıkmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda İstanbul'u yenilik ve teknoloji tabanlı yerli ve yabancı girişimler ile yatırımcılar için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”  dedi. 

Haberin Devamı

Türk teknoloji girişimleri Las Vegas’ta dünya sahnesine çıktı

CES’TE İSTANBUL PAVİLYONU’NDA TANITILAN TÜRK STARTUPLAR

Vrables Lab

TEXINSIGHT

Teleporter VR

LIVAD Technologies

Trexo Innovation

Counterfake

Eyedius Teknoloji

VSight - HangaarLab

Doctorla

RePG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş

VenueX

Syntonym

Ravinspect Teknoloji

Actinfly A.Ş.

Octo Networks

Yeni Doku Sağlık

Avokadio

PulpoAR

Axell Studio Yazılım A.Ş.

Büyütech

Acrome Robotik Mekatronik Sis. San. ve Tic. A.Ş.

Archmir

MacroRec Sinema Teknolojileri Ltd. Şti.

WalkOVR

Batron Enerji A. Ş.

The Atlas Space

SmartOpt Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Tetfit – LKG Mühendislik ve Arge Hizmetleri

Haberle ilgili daha fazlası:
#CES#İSTKA#Consumer Electronic Show

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl