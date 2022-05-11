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Türk sanatçının NFT eseri 1.3 milyon dolara satıldı

#Refik Anadol#NFT#Casa Batllo
Türk sanatçının NFT eseri 1.3 milyon dolara satıldı

Medya sanatçısı Refik Anadol’un Barcelona’daki ünlü Casa Batllo evinin ön cephesini yeniden tasarlayarak ortaya çıkardığı “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı dinamik NFT eseri açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara alıcı buldu.

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New York Rockefeller Plaza'daki Christie’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada tek NFT eser olarak dikkat çeken Casa Batllo: Yaşayan Mimari’ye son olarak 1 milyon 100 bin dolar teklif verilirken, komisyonlar ile birlikte satışın 1 milyon 380 bin dolara mal olduğu açıklandı.

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Refik Anadol, müzayededen günler önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı eserinin Christie’s Müzayede Evi’nin 5 günlük Spring Marquee Week akşam müzayedeleri etkinliği kapsamında açık artırma ile satışa çıkarılacağını açıkladı. Etkinlik boyunca Claude Monet, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Bansky, Georgio Totto O’Keeffe ve Vincent Van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de açık artırmaya çıkarılacağını belirten Refik Anadol, eserinin bu dev isimlerin başyapıtlarının yanında satılmasının büyük onur olduğunu söyledi.

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Türk sanatçının NFT eseri 1.3 milyon dolara satıldı


Barcelona’daki ünlü mimar Antoni Gaudi’nin simgesel eseri olan Casa Batllo’nun ön cephesini yeniden tasarlayarak dinamik bir ışık gösterisi ortaya koyan sanatçı Refik Anadol, eserinin aynı zamanda Barcelona’dan gerçek zamanlı iklim verilerini de kullanarak kelimenin tam anlamıyla yaşayacağını ifade etti.

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Mimariyi medya sanatları ve yapay zeka ile buluşturarak çalışmalarını üreten sanatçı Refik Anadol, dünyadaki yapay zeka sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan sanatçılardan biridir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden yüksek lisans derecesi bulunan Refik Anadol, ABD’deki California Üniversitesinde medya sanatları alanında ikinci yüksek lisans derecesini almıştır.

Türk sanatçının NFT eseri 1.3 milyon dolara satıldı

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#Refik Anadol#NFT#Casa Batllo

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