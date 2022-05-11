Altın, gümüş, dolar, borsalar, bitcoin… Piyasaların gözü bu veride! Saatler kaldı

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Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyonu bugün Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun, mart ayına göre gerileyerek; yüzde 8,1 gerçekleşmesi yönünde… ABD mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izlediği sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceğinden piyasalar açısından oldukça önemli. Fed, rekor üzerine rekor kıran enflasyonun önüne geçemediği için faiz artırım takvimini öne çekmiş ve miktarını yükseltmiş; ayrıca yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunda daralma kararı almıştı.

Geçtiğimiz hafta, oldukça kritik olan Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı geride kalırken; piyasalar kısa süreli nefes almıştı. Ancak sonrasında, yükselen enflasyon endişeleri ve resesyon korkularının sürmesiyle piyasalarda sert hareketler yaşandı. Küresel borsa endekslerinde büyük değer kayıpları oldu; dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı; ABD 10 yıllık tahvil faizi Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile 3,5 yılın en yüksek seviyesine tırmandı; kripto para piyasalarında deprem oldu ve Bitcoin 10 ay sonra 30 bin doların altını gördü.

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Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde ise, enerji fiyatlarında yaşanan gerilemenin öncülüğünde piyasalardaki risk iştahında toparlanma görüyoruz. Ons altın fiyatlarında ise ABD enflasyon verisinin baskısı sürerken, ons altın bugün 1832 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,68 oranında yükselişle 1850 dolar seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALAR NASIL HAREKET EDEBİLİR?

ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, bu veri sonrası Fed sıkılaşma politikasında vites yükseltebilir. Piyasalarda tepki olarak, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin devamı ve dolar endeksinde güçlenmenin sürmesi; ters korelasyon etkisiyle de altın ve gümüş fiyatlarında düşüşün hızlanması beklenebilir. Küresel borsa endekslerinde de satışlar yaşanabilir. Kripto para piyasalarından ise çıkışlar olabilir ve Bitcoin yeniden 30 bin dolar seviyesinin altına sarkabilir. ABD verisi piyasa beklentilerinde ya da beklentilerin altında gerçekleşirse piyasalarda olumlu bir seyrin hakim olması beklenebilir.

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ABD ENFLASYON VERİSİ NEDEN KRİTİK?

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü





2022 yılı, dünya genelinde enflasyonun tarihi zirvelere tırmandığı ve eş zamanlı olarak ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir seyre sahne oluyor. ABD bu yolculukta baş aktör ve Fed’in aksiyonları finansal piyasaları domine ediyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DAHA ÖNEMLİ

İkinci yarıyılda gerek faiz artırımının hızını gerek faiz oranlarının ulaşacağı zirveyi enflasyonun seyri belirleyecek. İşte bu nedenle saat 15:30’da açıklanacak ABD TUFE verisi büyük önem taşıyor. Mart ayında yıllık yüzde 8,5’a tırmanan enflasyon oranının piyasa nisan sonunda yüzde 8,1’e gerilemesini bekliyor. Ancak manşet veriden çok daha önemli ve etkili olacak veri çekirdek enflasyon oranı.

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Bu veri enflasyonun momentumu yani gelecekteki seyri hakkında sinyal ürettiği için gerek Fed’in uygulayacağı politikada gerek ise piyasalardaki fiyatlamada çok daha etkili olmaya aday. Beklenti aylık çekirdek TUFE için yüzde 0,4 yıllık çekirdek TUFE için yüzde 6.

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PİYASALAR NE TEPKİ VEREBİLİR?

Gerçekleşme beklenti üzerinde olursa, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yeniden yükseliş, altın gümüş ve borsa endekslerinde satış görebiliriz. Beklentiye paralel veya altında bir veri seti ile karşılaşmamız durumunda ise, son iki gündür yaşanan ılımlı pozitif seyrin ivme kazanması şaşırtıcı olmayacaktır.

Küresel piyasalarda negatif fiyatlamanın haftanın ilk yarısında yerini bir dengelenmeye bırakması, önemli ölçüde enerji fiyatlarında yaşanan değer kaybından kaynaklanıyor. Petrol geride bıraktığımız iki buçuk işlem gününde yüzde 7,5 aşağı gelerek, enflasyon korkusunu törpüledi ve ABD TUFE verisi öncesi piyasalarda gördüğümüz ölçülü pozitif havada belirleyici oldu.

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ONS ALTIN İÇİN YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü





Bugün ABD’de nisan ayına yönelik TÜFE’nin gelmesi bekleniyor. Bir önceki aya ait ABD TÜFE yüzde 8.5 olarak açıklanmıştı. Nisan ayına yönelik beklentiler yüzde 8.1 seviyesinde bulunuyor. Geçen aya kıyasla enflasyonun daha düşük gelmesine yönelik medyan beklentileri şekillenmiş durumda. Enflasyonda beklendiği gibi bir düşüş görülmesi halinde Fed'in daha iyimser olacağına yönelik beklentilerle dolar güç kaybederek ons altına güç verebilir. Daha yüksek bir enflasyon da şahin Fed beklentileriyle ons altına güç kaybettirebilir.

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Buna karşın ABD ekonomisinde enflasyonun genel eğilimi yukarı yönde olmaya devam ediyor. Bu durum küresel piyasalarda Fed’in enflasyonla yeteri kadar güçte baş edemeyeceğine yönelik endişeleri artırıyor. Her ne kadar Fed Eyalet Başkanlarından gelen açıklamalar 75 baz puan faiz artırımını geri de bıraksa da piyasada yılın geri kalanında daha güçlü faiz artırım beklentileri bulunuyor.

ONS ALTINDA 1834 SEVİYESİNE DİKKAT

ABD enflasyon öncesi ons altın 3 ayın en düşük seviyelerde fiyatlanıyor. Ons altın teknik olarak 22 haftalık ortalama olan 1834 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimine devam etme potansiyeli bulunuyor. Buna karşın ons altının 1834 seviyesi altına günlük kapanış yapması halinde satış baskısının 1800 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Değerli metalin 1880 seviyesindeki direnç bölgesinin üzerine tutunması halinde önümüzdeki günlerde 1900 seviyesine doğru alımlar güçlenebilir. 1834 seviyesi üzerinde tutunup tutunmayacağı ons altının akıbeti açısından önemli olacak.