MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürk Hava Yolları hisse geri alımı yapacak
GeriEkonomi Türk Hava Yolları hisse geri alımı yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.03.2020 - 08:36,Son Güncelleme:/

Türk Hava Yolları hisse geri alımı yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Hava Yolları hisse geri alımı yapacak
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları sermayesinin yüzde 10'u oranında pay geri alımı yapacağını duyurdu. Genel kurul onayı sonrasında pay geri alımı için 3 yıl yetki verilen yönetim 0-30 lira arasında alım yapacak.

Türk Hava Yolları sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen pay sayısına kadar hisse geri alım kararı aldı. 1 milyar 380 milyon liralık pay geri alımı yapılacak.

THY'den yapılan açıklamada payların geri alımlarında alt fiyat limiti sıfır, üst fiyat limiti ise 30 TL olacak.

Pay geri alımına ilişkin kesin karar 31 Mart'ta yapılacak genel kurul toplantısı sonrasında verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle