×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Türk Hava Yolları 355 uçak alımını netleştirdi

Güncelleme Tarihi:

#THY#Uçak#Satın Alma
Türk Hava Yolları 355 uçak alımını netleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 17:26

Türk Hava Yolları geçtiğimiz ay duyurduğu uçak alımlarına ilişkin net açıklamada bulundu. THY, 355 adet uçağın Airbus'tan alınmasına ve A350 uçaklarının motor hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce firması tarafından temin edilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Türk Hava Yolları 355 adet Airbus marka uçak alacağını açıkladı. Şirket görüşmeler neticesinde 60 adet kesin sipariş ve 20 adet satın alma hakkı bulunan A350-900 uçağı (01.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen 10 adet A350-900 uçağı dahil), 15 adet kesin sipariş A350-1000 uçağı, 5 adet kesin sipariş ve 5 adet satın alma hakkı bulunan A350F kargo uçağı ve 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alma hakkı bulunan A321 NEO uçağı olmak üzere toplamda 355 uçağın alınacağını duyururken motor bakım ve yedek motorların da Rolls-Royce firmasından temin edileceğini açıkladı.

THY'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda uçak ve motor üreticileri ile görüşmelere devam etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz;

Haberin Devamı

• 60 adet kesin sipariş ve 20 adet satın alma hakkı bulunan A350-900 uçağı (01.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen 10 adet A350-900 uçağı dahil),

• 15 adet kesin sipariş A350-1000 uçağı,

• 5 adet kesin sipariş ve 5 adet satın alma hakkı bulunan A350F kargo uçağı ve

• 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alma hakkı bulunan A321 NEO uçağı

olmak üzere toplam 355 adet uçağın Airbus'tan satın alınmasına ve A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce firmasından temin edilmesine karar vermiştir.

Gözden KaçmasınMevduatta faiz resmen yüzde 50yi aştı 1 milyon liraya 120 bin lira getiriMevduatta faiz resmen yüzde 50'yi aştı! 1 milyon liraya 120 bin lira getiriHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Uçak#Satın Alma

BAKMADAN GEÇME!