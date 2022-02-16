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Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluşuyor

#Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi#Katılım Bankaları#Yatırımcı Görüşmeleri
Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda, ülkemizin fintek ve katılım finans ekosistemlerinin yurt dışı yatırımcılara tanıtılması amacıyla düzenlenen webinar serisinin ilki Katar Finans Merkezi iş birliğiyle, 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO)’nin, Katar Finans Merkeziyle ortaklaşa düzenleyeceği ‘FinTech and Digital Participation Banking: Turkish Solutions and Opportunities in Qatar’ başlıklı webinar, 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Çevrim içi ortamda düzenlenecek etkinlikle, ülkemizin Katar ile olan stratejik iş birliğinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

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Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Katar Kalkınma Bankası ve Katar Fintek Hub’dan da temsilcilerin katılacağı webinarda, farklı odaklardan 20 Türk fintek şirketi finans sektörünün geleceğine dair projelerini tanıtırken, Türkiye’den 3 katılım bankası da müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yenilikçi dijital çözümlerini izleyicilere sunacak.

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İlerleyen dönemde farklı ülkelerde de yapılması planlanan webinarlarla, ülkemizin fintek ve katılım finans ekosistemlerinin uluslararasılaşmasına önemli bir katkıda bulunulması hedefleniyor.

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#Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi#Katılım Bankaları#Yatırımcı Görüşmeleri

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