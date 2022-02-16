Son dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı! 3600 ek göstergede önemli gelişme

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Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge sorununa ilişkin olarak çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle:

Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk. 3600 meselesi çok önemli. Kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, Reform adı altında düzenlemeler yapılmıştır. Kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, emeklilik dahil olmak üzere kamu personelinin durumu içinden çıkılmaz hale gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede bu meselenin ele alınması çok mühim hale gelmiştir. Salgın devam ediyor. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Salgın tüm dünyada ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmişlerdir.

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Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş, enflasyondaki artış, lojistik problemler, tedarik zincirindeki kopuş tüm dünyada ekonomik kriz atmosferine neden olmuştur. Türkiye'ye de yansımaları olmuştur. Türkiye ekonomisi 800 milyar dolarlıktır. Küresel dalgalardan etkilenen sorunların Türkiye için de daha büyük sorunlara yol açmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Türkiye'nin ekonomik problemlerinin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni Ekonomi Modeli ile sorunların aşılması için Türkiye'nin önemli gündemi haline gelmiştir.

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Makro göstergelerin hepsine baktığımız zaman, ihracatta her ay 20 milyar dolarlık gerçekleşme oranı büyümeyi ileriye taşıyabileceğinin göstergesidir.

Bizim öncelikle dışarıdan gelen döviz fiyatlarıyla, ithalat ve ihracat ilişkisinde açık olan ekonominin uluslararası krizin meydana getirdiği sorunlarla karşılaşması anlaşılabilir bir şeydir.

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Ekonomik politikalar büyümeyi istikrarlı şekilde uzun vadede devam ettirdikçe aşılacak sorunlardır. Bizim de bakanlık olarak görevimiz budur. Çalışma Bakanlığı sosyal politikaları uygulamakla yükümlü bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız bu yaklaşımla yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak toplumun krizden korunmasını sağlayacak tedbirleri devreye aldık. Toplu sözleşmelerde enflasyon ciddi aşınmalar yarattı.

Emeklilerimizin 1500 lira olan maaşını artırarak tedbirler almaya devam ediyoruz. 6 aylık yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da düzenlemeler yapacağız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız, kimsenin endişesi olmasın.

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Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle önemli bir ülkedir. Uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen Akdeniz'den Karadeniz'e birçok sorunla yüz yüzeyiz. Bugün kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini yapacak kararlılıktayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek. Komisyon kararını toplantılar neticesinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. Kamu ve sosyal tarafları var. 3600'ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen'in söyleyecekleri vardır.

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Bundan sonraki toplantılarımızı neticelendirdikten sonra sözleşmeli personel için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Biz bu sene sosyal politikalar açısından ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı sosyal kalkan oluşturma amacıyla hareket ediyoruz. Asgari ücretin vergilerden muaf tutulması konusunda devrim gerçekleştirdik, enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 zam yaptık.

Ali Yalçın - Memur-Sen Başkanı

Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılı sonuna kadar hayata geçirme konusunda uzlaştığımız bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Memurların ekonomik iyileşmesini sağlamak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Toplu sözleşmemizde vaat olan 3600 konusunu vaatten bir karara dönüştürdük. Bizim aldığımız kararda belli meslek grupları değil kararımız çok nettir. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş çerçeve ortaya koyduk. Bir adaletin tesis edilmesine topyekün ele alınmasına ihtiyaç var. Bugün besmeleyi çekiyoruz.