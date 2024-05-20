Türk dizileri Dubai’de çok popüler

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Ortadoğu pazarının en önemli fuarı olan Arabian Travel Market ATM Dubai’de Türkiye 100’den fazla katılımcıyla yer aldı. 41 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla bu yılki etkinlik, 165 ülkeden 2 bin 300 katılımcıyla rekor kırdı ve yaklaşık 41 bin ziyaretçi katıldı. Türk turizmciler de fuarda önemli anlaşmalar ve işbirliklerine imza attı.

Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi’nin davetlisi olarak katıldığımız fuarda, Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi CEO’su Issam Kazim ile görüştük. Türk medyasına konuşan Kazim, tüm dünyadan Dubai’ye ilginin arttığını ve 2024 yılının Ocak-Mart ayları arasında 2023’e göre yüzde 11 artışla 5.18 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirtti. Kazım, Türk turistin de bu pastada önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, Türkiye’den ocaktan marta kadar toplamda 66 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu sayının, 2022’ye göre yüzde 49, 2019’a göre ise yüzde 113 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

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Issam Kazim, Türk dizilerinin bölgede sahip olduğunu ünün altını çizdi. Kazim, “Özellikle Türkiye medyası bizim için çok önemli. Türk dizileri ve filmleri Dubai’de oldukça popüler ve çok izleniyor. Özellikle ‘Gümüş’ ve ‘Diriliş Ertuğrul dizileri en çok izlenenler arasında” dedi. Türk medyasının bölgedeki etkisinin farkındayız” diye konuşan Kazim, “Bu yüzden aramızdaki ilişkileri geliştirip çalışmaya başladık. Engin Altan Düzyatan ile çalışma fırsatı bulalı bir yıl oldu, bu projelerimizi daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKLER RESTORAN YATIRIMI YAPIYOR

Issam Kazim’a ‘Türkiye ile işbirliği yapıyor musunuz?’ diye sorduğumda ise, “Türkler en çok restoran yatırımı yapıyor” dedi. 90 tane Michelin yıldızlı restorana sahip olduklarını söyleyen Kazim, “Dubai, restoran yoğunluğu açısından Paris’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Uluslararası ziyaretçilerin Dubai’deki yemek deneyimlerinden memnuniyet oranı 2023 yılında yüzde 66’ya yükseldi. 2024 MENA’nın En İyi 50 Restoranı listesinde Dubai merkezli 18 restoran yer alıyor” ifadelerini kullandı. Dubai’nin güvenli bir bölge olduğunun altını çizen Kazim, “Küresel Numbeo veritabanına göre Dubai, 2023’te dünyanın ziyaret edilecek en güvenli şehirlerinden biri seçildi” dedi.

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Kazim, Dubai’nin önümüzdeki 10 yılda planları olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir ekonomik büyüme için yenilikçi projeler başlatmayı, 2033 yılına kadar Dubai ekonomisini iki katına çıkarmayı istiyoruz” dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN

Kazim, şehrin tüm noktalarında her bütçeye uygun seyahat edilelebileceğini belirtti ve “Dubai’nin üç yıldızlı otelleri, dünyadaki birçok beş yıldızlı otelle kıyaslanabilir nitelikte” dedi. Kazim, “Dünyanın her yerinden ulaşılabilen bir şehir olarak, Türkiye’den gelen gezginlere benzersiz deneyimler sunuyoruz. Türkiye’den yarıyıl tatilinde gelen aileler kışın deniz tatilini tercih ediyor” bilgisini verdi. Kazim, Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’nın (DWC) genişletilmesinin onaylandığını ve 128 milyar AED yatırımla yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacaklarını da sözlerine ekledi.