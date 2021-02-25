Turizme kredi desteği

Halkbank ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) arasında ‘TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi’ protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini, meslek gruplarına ve sektörlere özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

ÜST LİMİT ARTTIRILDI

Turizm sektörünün, yeni koronavirüs salgınının neden olduğu küresel düzeydeki kısıtlamalar nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Arslan, ülkelerin aşılama gayretlerinin seyahatlerde 2021 yılında yoğunluk olacağını gösterdiğini ifade etti. Halkbank olarak sektörü finanse edeceklerini söyleyen Arslan, Halkbank olarak turizm sektöründeki firmaların finansman ihtiyaçlarına destek sağlayabilmek için Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Turizm Destek Paketi’ni devreye aldıklarını hatırlattı. Arslan, şöyle konuştu: “TÜRSAB’la imzalanan protokol uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 bin TL üst limit olabilir düşüncesindeydik ama bu sabah sayın başkanımız Firuz Bey ve sayın ticaret odası başkanımızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak bu 75 bin limiti 100 bin TL üst limit olarak uygulama kararı aldık. ‘TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi’ sayesinde acentelerin finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı ve turizm sezonu öncesi hazırlıklarına destek olmayı hedefliyoruz. Bu tabi prensip bir limitti, bazı firmalar gerekli koşullar sağlandığı takdirde bunun daha üzerinde elbette yararlanabileceklerdir.”

10 BİNE YAKIN ACENTE

Paket kapsamında TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine yanıt vereceklerini dile getiren Arslan, “Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAB üyelerine dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT/havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız. Bu destek paketinden 10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini öngörmekteyiz” dedi.

SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK

Turizm sektörüne güvenin simgesi olacak bir anlaşmanın imzalarının atıldığını dile getiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Halkbank, yaptığımız çağrıya yanıt verdi, büyük bir vizyon, anlayış ve inançla sektörümüze olan güvenini gösterdi. ‘Turizme Güven Kredi Paketi’ sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için büyük bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.