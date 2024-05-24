Turizmde Romanya atağı bekleniyor

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Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Romanya’ pasaportlu kişilere, Türkiye’ye yapacakları her 180 gün için azami 90 günlük ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

TURİST SAYISI YÜZDE 30 ARTACAK

Kararı değerlendiren turizmciler, Romanya’nın Türkiye için büyük bir potansiyel olduğunu ve yıldız pazar haline geleceğini belirtti. 2023 yılında Romanya’dan Türkiye’ye yaklaşık 1 milyon turist geldiğini belirten sektör temsilcileri, bu karar ile 2024 yılında söz konusu ülkeden turist sayısının yüzde 30 artmasını beklediklerini söylediler.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Romanya’nın Türkiye turizmi açısından yükselen pazarlar arasında yer aldığına dikkat çekti. Romanya vatandaşlarına uygulanacak vize muafiyetinin turizme önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Kavaloğlu, “Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler hepimizin bildiği, pazarlama metodolojimizi uyguladığımız pazarlar. Bir de detaylarla büyüttüğümüz pazarlar var. Örneğin, Polonya pazarını rakip ülkeler önemsemezken, biz çok önem verdik ve dördüncü pazarımız haline geldi. Romanya’dan kimlikle giriş yapabilme kararı da çok değerli. Romanya’dan gelen kişi sayısının çok kısa bir sürede artacağını göreceğiz. Romanya da Polonya gibi son yılların yükselen yıldız pazarları arasına girecektir” dedi.

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