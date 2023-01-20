Turizmde karsız sömestr

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Kış güneşi, turizmcilerin kâbusu oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sömestr tatiline bel bağlayan kayak merkezlerini kara kara düşündürüyor. Cuma günü başlayacak sömestr tatilinde bu yıl erken rezervasyon krizi ya da yer bulamama sıkıntısı yok. Kar yağışında ve doluluk oranlarında Türkiye’deki kayak merkezleri arasında Erciyes ve Palandöken pozitif ayrışırken; Kartalkaya’da suni kar makineleri fazla mesai yapıyor.

Erciyes’teki kayak merkezlerinde suni kar kullanımı rekor kırarken, otellerin maliyetleri de hiç olmadığı kadar artmış durumda.

‘KAPATIP GİDECEĞİZ’

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Eski Başkanı ve Uludağ Beceren Otel’in sahibi Mehmet Haluk Beceren, “Böyle bir havayı hiçbir zaman hatırlamıyorum” dedi. Otellerde doluluk oranlarının son derece düşük seviyelerde seyrettiğini belirten Beceren, sanılanın aksine suni kar makinelerinin de çözüm sağlamadığını söyledi. Beceren, “Herkesin dilinde bir suni kar var. Bizde de şu an makineler var ama hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için çalıştıramıyoruz. Çünkü bu makineleri çalıştırmak için de için sıcaklığın -5’in altına inmesi lazım. Bağıl nem oranı -30’un altında olmalı. Erzurum dört gün suni kar yapabildi sadece. En kötü senaryo, otelleri kapatıp gideceğiz. Şu an sezonumuzun ana gelir dönemi, sömestrın birinci haftası gitti. Böyle giderse ancak personel giderlerimizi karşılayabiliriz” dedi.

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GEÇEN YILDAN KALAN KAR KULLANILIYOR

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise bu sömestr tatilinin şanslılarından. Otelde doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirten Bağrıyanık, bu kış istenen kar yağışını alamadıklarını ancak kar saklama yöntemiyle geçen yılki karı kullandıklarını anlattı.

Yurtdışından eğitime gelen milli takımların da bölgede bulunduğu bilgisini veren Bağrıyanık, şöyle konuştu: “Yerli turistler de geliyor.Palandöken’de doluluk oranımız yüzde 90’lara uaştı. Büyük bölümü yabancı turist. Pistlerimiz iki buçuk aydır açık. Palandöken ve Konaklı’da da pistlerin yüzde 85’inde suni kar var. Bu kış istenilen oranlarda kar yağmasa da geçen yıldan hazırlıklıyız. İki noktada geçen yılki karın 50 bin metreküp kadarını sakladık ve bu yıl pistlere serdik.”

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ERCİYES YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise Uludağ’a göre çok daha pozitif bir tablo çizdi. “Aralık ortasından itibaren suni karlama altyapısıyla kar üretiyoruz” diyen Cıngı, bugüne kadar 500 bin m3 kar ürettiklerini belirtti. Cıngı, “Bu bizim rekorumuz. 17 pistle hizmet veriyoruz. Gece başlayıp sabaha kadar kar üretiyoruz. Bu yüzden maliyetimiz de yüzde 25 arttı. Şu an Erciyes’te yarı kapasite çalışıyoruz. Kar yağmıyor haberleri ise bizim için kötü bir imaj yaratıyor. Kayak yapılıyor, yurtiçinden de yurtdışından da turistler geliyor. Hatta Avrupa’da durum daha kötü olduğu için bizi tercih ediyorlar. Bazı tanıdıklarım yer bulmak için benden yardım istiyor. Bu yıl beklentimiz doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaşması, geçen yıl neredeyse yüzde 100’dü” diye konuştu.

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‘KARTALKAYA’DA SON 42 YILIN EN KÖTÜ SEZONU’

Bolu’daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, kar yağışı yetersiz kalınca 25 pistten sadece sekizi açılabildi. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, “Kayak yapılan pistlerde de keyif yok. Otellerin doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor. 42 senedir Kartalkaya’dayım, böyle kötü sezon görmedim” dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü sürekli takip ettiklerini anlatan Ergül, şöyle devam etti: “Kar her yıl, yılbaşına yakın ya da birkaç gün sonra yağardı fakat bu sefer en kötüsü oldu. Şu anda oteller, pistlerini birleştirdi. Bir bölümünde iki pist açık, kar yapma makinesi olan alanda ise altı pist açık. Tamamını toplarsak yaklaşık 15 kilometre gibi kayılan bir alan var. Kartalkaya’da normalde 25 pist var; açık pistlerde de kayak keyifsiz. Müşteri yoğunluğu da yüzde 20 civarında. Bu ayın 27’sinden itibaren yoğun bir kar yağışı görünüyor. Bizler de devamlı meteoroloji raporlarını takip ediyoruz. O kar gelirse artık zararın neresinden dönülse kârdır.”

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