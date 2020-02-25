Turizmde hızlı başlangıç

Türkiye turizmi 2020’ye de hızlı başladı. Ocak ayı istatistiklerine göre Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 1.7 milyonu aşarak bir rekora daha imza attı. 2019’un aynı ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 1.5 milyon seviyelerindeydi. Ocak ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 5 ülke arasında 162 bin 199 turistle Bulgaristan ilk sırada yer alırken, 132 bin 674 ile Gürcistan ikinci sırada, 130 bin 608 turistle Rusya üçüncü sırada kendisine yer buldu. Dördüncü sıradaki Almanya’dan 122 bin 416, beşinci sıradaki İran’dan gelen turist sayısı da 120 bin 527 oldu.

AVRUPA İLK SIRADA

Söz konusu dönemde Türkiye’ye en çok turisti ise Avrupa ülkeleri gönderdi. Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 550 binden 629 bine çıktı. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan gelen turist sayısındaki artış ise yüzde 20’yi aşarak, 364 binden 439 bine yükseldi. Asya ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşandı. Asya ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın ocak ayında 452 binken yüzde 17’lik artışla 532 bine çıktı. Amerika kıtasından gelen turist sayısındaki yükseliş ise sınırlı oldu. Amerika kıtasından gelen turist sayısında yüzde 7’lik artış gerçekleşti. 17 bin 344 olan turist sayısı 18 bin 655’e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının etkileri ocak ayına tam olarak yansımasa da şubat ayının rakamlarında etkisinin daha fazla hissedilebileceği tahmin ediliyor. İlk etapta Uzakdoğu ülkelerine giden turist sayısının düşmesiyle Türkiye’ye gelebilecek turist sayısında artış yaşanabileceği ifade ediliyordu. Virüsün doğduğu Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısının 426 bin seviyelerinde olması nedeniyle de bu ülkeden gelen turistin azalamasının çok büyük bir etkisi olmayacağı, başka pazarladan açığın kapatılabileceği dile getiriliyordu. 2020’nin ilk ayında Çin’den gelen turist sayısında ufak bir düşüş yaşandı. 25 binden 23 bin seviyelerine geldi. Ancak İran’da virüsün ortaya çıkması ve sınır kapılarının kapatılması Türkiye’deki turizmcileri tedirgin etti. 2019’da 2.1 milyon İranlı Türkiye’ye gelmiş, büyük bir çoğunluğu da düşük sezon olarak tabir edilen kış aylarında Türkiye’yi tercih etmişti. İranlıların nevruz döneminde daha çok Doğu ve Güneydoğu’daki illere gelmesiyle, çok sayıda kent için ciddi bir ekonomi de yaratılıyordu. İran’da virüsün ortaya çıkmadığı ocak ayında bu ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 24’lük artışla 96 binden 120 bine çıktı.

NEVRUZ DÖNEMİ HAREKETİ DURACAKTIR

Koronavirüsün Türkiye turizmine etkileri hakkında Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Müberra Eresin, şunları söyledi: “Maalesef koronavirüsün konaklama sektörü üzerindeki negatif etkileri gittikçe artan bir şekilde devam ediyor. İran girişlerinin kapatılması özellikle durgun kış sezonunun bitişi olarak beklenen nevruz dönemi turizm hareketlerini de durduracaktır. Virüsün tedavisinin gecikmesi zaten tüm dünya turizm hareketlerini yavaşlatmış durumda. Avrupa ülkelerinde de çıkmış olması bizim Çin’den doğan açığı Avrupalı turistle kapatabilme çabalarımızı da gittikçe zorlaştırıyor. Etkiler büyümeden ve geri dönülmez hale gelmeden sektör için acil eylem planı hazırlanmalı.”