Turizmde hedef büyüyor... Yerel öğeler öne çıkacak, turizm çeşitlenecek

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Türkiye turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke ve sadece deniz-kum-güneşten ibaret değil. Tarihi ve kültürel mirasıyla turizmde yeni kategorilerde gücünü öne çıkarma hedefleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da bu amaçla yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. ‘Turizm Yüzyılı’ projesinin detaylarını anlatan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya,“Turizmi 12 aya yaymak, turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmasını sağlamak, yüksek gelirli turist oranını artırmak üç ana hedefimiz olarak sıralanabilir” dedi. Turizmciler de önce yerli turistin ülkesini tanımasına olanak sağlayan adımların atılması gerektiği görüşünde.

BİLİNMEYEN DEĞERLER ORTAYA ÇIKACAK

Öncelikle TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı ve Passo Turizm Genel Müdürü Hamit Kuk’a sorduk. Kuk, detayları şöyle anlattı: “Toplum olarak turizm potansiyelimizin farkında değiliz. Örneğin Hatay’dan Ayvalık’a kadarki sahil bandında yaklaşık 2 bin antik kent var. Turizm Yüzyılı projesinde bu potansiyele dikkat çekip, öne çıkarmak istiyoruz. Turizm bilincini hem topluma yaymak hem de henüz ön plana çıkmamış veya hiç bilinmeyen değerleri ortaya çıkarıp farkındalık yaratmak istiyoruz. Önce Türkiye olarak kendimizi iyi tanıyalım ki yurtdışında da iyi tanıtalım.”

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YERELDEN BÜYÜK TALEP VAR

Hamit Kuk, projenin beşer yıllık iki etap halinde 10 yıllık bir çalışma içerdiğini belirtti. Kuk, “TÜRSAB olarak amacımız özellikle yereldeki ticaret odaları ve belediyelerle işbirliği yaparak potansiyeli ortaya çıkarmak. Birçok belediye TÜRSAB ile son iki-üç yıldır iletişime geçiyor ve ‘Turistik değerlerimizi nasıl tanıtırız’ diye soruyor. İller ve ilçelerde çok ciddi istek var. Biz de işbirliği yaparak daha somut projeler geliştirelim diyoruz. Öncelikle halkımıza, sektöre potansiyeli gösterelim, ve edindiğimiz tecrübeleri yurtdışında anlatalım” dedi.

AZ BİLİNEN BAZI ANTİK KENTLER

Aizanoi Antik Kenti– Kütahya

Euromos Antik Kenti - Muğla

Sardes Antik Kenti - Manisa

Blaundus Antik Kenti - Uşak.

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Hattuşa (Boğazköy) Ören Yeri - Çorum

Sagalassos Antik Kenti - Burdur

Kastabala Antik Kenti - Osmaniye

Laodikeia Antik Kenti - Denizli

‘DÜNYADA DA EĞİLİM BU YÖNDE’

Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal da sektörde son yıllarda önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Karayal görüşlerini, “TÜRSAB’ın projesinde turizmi 12 aya yayacak bir kültür hareketinden söz ediliyor. İklimdeki değişiklikler göz önüne alındığında dünyada da bu yönde bir eğilim olduğunu biliyoruz. Seyahat trendsetter’larına göre kış tatillerinin yaza, yaz tatillerinin kışa kayması olasılıkları dahilinde 12 ayı kapsayacak planlamalar yapılıyor. Dolayısıyla bizim de bu gelişmelere hazırlıklı olmamız planlamalar yapmamız gerekiyor. Yüksek gelir düzeyine sahip kitleyi çekmek için adımlar atılırken; önce iç turizmin teşvik edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yerli turistin daha çok gezmesine, tatil yapmasına ve ülkesini tanımasına olanak sağlayan adımlar da mutlaka atılmalı” şeklinde dile getirdi.