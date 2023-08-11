Turizmde Çin akını başlıyor... Seyahat yasakları kalktı, 500 bin Çinli gelebilir

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Çin, seyahat kısıtlamalarını gevşeterek ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu belirtildi. Kararın ardından görüşlerini aldığımız turizmciler, Çinlilerin para harcamayı ve kültür turlarını sevdiğini, ülke turizmi için Çin’den gelecek turistlerin büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

TÜRSAB Başkanı Baş Danışmanı Hamit Kuk, “Çin pazarının yeniden açılmasıyla Çin’den Türkiye’ye yönelik seyahatler artacaktır. Çin önemli bir pazar, seyahat etmeyi ve para harcamayı seven bir turist profili var. Önümüzdeki dönemde Çin pazarının gelişeceğini ve birkaç yıl içerisinde 1-2 milyon yolcu alabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Pandemi öncesi Kapadokya’ya çok yoğun Çinli akını olduğunu da belirten Kuk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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KAPADOKYA DOLACAK

“Çinliler daha çok kültür turizmini tercih ediyorlar. Deniz ve plajda göremezsiniz. Bunun dışında lüks tüketime meraklılar ve ciddi bir kumar ilgileri var. Kumar turizminde KKTC özelinde özel paketler yapabiliriz. Kültür turizminde ise Pamukkale, Kapadokya ve İstanbul Çinlilerin ilgi gösterdiği destinasyonlar olarak öne çıkıyor.”

2024’TE REKOR GELEBİLİR

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise, “Çin’den gelen turist sayısında 2019 yılında 500 bine yaklaşmıştık. Geçen sene ise kısıtlamalardan dolayı 100 binin altında kaldı ama artık bu sene yasakların kaldırılmasıyla Çinli turist sayısı 200 bine ulaşacaktır. 2024 yılında ise 500 bin turist sayısını geçeceğimizi düşünüyorum. Bizim için Çin önemli pazarlardan birisi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYEYE GELEN ÇİNLİ TURİST SAYISI

2018 - 394.109

2019 - 426.344

2020 - 40.264

2021 - 33.641

2022 - 89.515