Turizmcinin gözü Ortadoğu’da... Dubai’deki fuara 100’dan fazla Türk şirket katıldı

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Ortadoğu’nun en büyük turizm etkinliklerinden biri olan Arabian Travel Market’e (ATM) Türk turizmciler çıkarma yaptı. Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde (DWTC) 6-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen bu yılki etkinlikte 165 ülkeden 2 bin 300 katılımcı yer aldı ve etkinliğe yaklaşık 41 bin ziyaretçi katıldı. Biz de Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi’nin davetlisi olarak Dubai’de düzenlenen ATM fuarına katıldık. Bu yıl fuara ilginin önemli düzeyde arttığı görülürken Türkiye tarafında da hareketlilik yoğundu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları, TÜRSAB gibi büyük katılımcıların yanında toplamda 100’den fazla otel ve acente de fuarda yerini alarak önemli işbirlikleri ve anlaşmalar imzaladı. Turizmciler bu yıl fuarda Türkiye’ye ilginin yoğun olduğunu ve Orta Doğu pazarından daha fazla turist çekmek istediklerini söylediler.

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‘TURİZM BARIŞI SEVİYOR’

Fuarda sorularımızı yanıtlayan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Bu yıl TGA çok büyük bir stant aldı. Katılım çok yüksek. Geçen seneye göre bu yıl Türkiye adına rekor bir katılım var. Arabian Travel Market sadece Ortadoğu pazarı için önemli değil. Dünyanın dört bir yanından da katılım çok yüksek ve burada herkesi görüp iş konuşma fırsatınız oluyor. Geçen sene Ortadoğu pazarında rakamlar biraz düşmüştü ancak bu sene yükselmesini bekliyoruz. Ama turizm barışı seviyor. Barış olmadığı sürece İsrail-Mısır-Türkiye-Yunanistan rotasında özellikle uzaklardan mesela Latin Amerika’dan gelenler İsrail’e gidemeyecek. Dolayısıyla bu sene başka pazarlarımızı etkileyecektir. Bir an önce barışın sağlanmasını diliyoruz” dedi.

‘BURADA FIRSAT VAR’

Turizmde ortaya konan rakamlarla doğru orantıda gidildiğini belirten Eresin, “Şu anda her şeye rağmen beklenilen gibi gidiyoruz. Savaş olmasaydı Türkiye bu sene turizmde inanılmaz bir noktada olurdu. 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var, bu rakamları yakalayacağız” diye konuştu. TÜROB Başkanı Eresin, Türklerin Ortadoğu’daki yatırım iştahını ise şöyle anlattı: “Suudi Arabistan yeni parlayan bir yıldız ve orada yatırıma ve yatırımcıya çok açıklar. Özellikle Türklerden yararlanmak istiyorlar. Dolayısıyla turizm yatırımcısı için Suudi Arabistan ve Dubai’de müthiş fırsatlar var. Bunu değerlendirecek Türk otel yatırımcısı da var.”

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‘EN BÜYÜK RAKİBİMİZ MISIR’

FUARA katılan İstanbul Lazzoni Hotel Genel Müdürü Gürhan Sayar da, “Türkiye’nin çok fazla Ortadoğulu misafiri var ve burası da tüm Ortadoğu pazarını bir araya getiriyor. Görüştüğümüz acentelerin birçoğu Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistanlı” dedi. Otel fiyatlarından dolayı Türkiye’nin en büyük rakibinin Mısır olduğunu belirten Sayar, “Mısır bizden ucuz. Ancak aynı kalitede değil ama kalite farkına bakmayan büyük bir kesim Mısır’ı tercih ediyor” değerlendirmesini yaptı.

EMIRATES VE TGA İŞBİRLİĞİ

ATM’de Emirates ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği anlaşması da imzaladı. Türkiye’nin yeni ve mevcut kaynak pazarlardaki turistik cazibesini daha da güçlendirmeyi hedefleyen anlaşma, Emirates’in Avrupa Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Thierry Aucoc ve TGA Genel Müdürü İsmail Bütün tarafından imzalandı. Bu kapsamda Emirates ve TGA, Türkiye’ye yönelik turizmi teşvik ederek yolcu trafiğini arttırmak için çalışacak. Emirates’in Avrupa Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Thierry Aucoc, “Ortak çabalarımızın daha fazla seyahatsevere Türkiye’yi ziyaret etme ve birçok ilgi çekici bölgeyi keşfetme konusunda ilham vereceğinden eminiz” derken İsmail Bütün, “Turizmde büyümemizin devam ettiği 2024’ün ilk çeyreğinde 9 milyondan fazla ziyaretçi çektik. Yeni ortaklık, turizm sektörünü daha da destekleyecek” ifadelerini kullandı.