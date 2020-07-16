Turizmcilerin Rusya sevinci

Karaismailoğlu, Rusya ile pandemi nedeniyle ara verilen uçuşları dün itibariyle yeniden başlatmak için mutabakata varıldığını açıkladı. İki ülke arasındaki çok boyutlu ekonomik ilişkilere dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Rusya Federasyonu arasındaki anlaşma çerçevesinde Türk taşıyıcıları 2019 yılı içerisinde Rusya’daki 18 noktaya haftalık 253 frekans, Rus taşıyıcıları ise Türkiye’deki 7 noktaya haftalık 127 frekans sefer gerçekleştirmek üzere izinlendirilmişti. Uçuşların yeniden başlamasıyla Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısında önemli bir artış yaşanacaktır. Yurtdışı uçuşların başlatıldığı 11 Haziran itibariyle 31 ülkeyle sürdürülen seferlerin ardından, 20 ülke ile karşılıklı olarak seferlerin başlatılması konusunda görüşmeler devam ediyordu. Rusya’nın da bu ülkelerin arasına katılmasıyla yurtdışına seferleri başlatılan ülke sayısı 32’ye yükselmiş oldu.”

STRATEJİK ÜLKE

Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kalmasını değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz müjde niteliğinde bir karar” dedi. Bağlıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşıyor. Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak; keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte, AB ülkelerinin de bir an önce ülkemize olan seyahatleri başlatacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Sözcüsü Erkan Yağcı, mutabakat kararının önemli olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Uçuşların ne zaman başlayacağı önemli. Rusya’dan Antalya’da tatil yapmak isteyen ciddi sayıda turist olduğunu biliyoruz. Geçen yıl Türkiye’ye 7 milyon turist geldi ve bunun 6 milyonu Antalya’yı tercih etti. Dolayısıyla Rusya, Türk turizminin ve Antalya’nın birinci kaynak pazarı. Akdeniz otellerinde kısmi açılmalar var. Otellerimizin yüzde 50’sini açabilirsek başarılı olur.”

‘İKİ LİDER KONUYU ELE ALDI’

◊ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Rusya ile uçuşların 15 Temmuz tarihinden itibariyle başlatılması hususunda anlaşmaya varıldığı açıklamasına Kremlin Sarayı’ndan ‘Konu görüşülüyor’ yanıtı geldi. Rusya ile Türkiye arasında hava ulaşımının açılması konusunun iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alındığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “13 Temmuz tarihindeki Putin-Erdoğan telefon görüşmesinde ülkelerimiz arasında hava ulaşımının yeniden açılması konusu ele alındı. İki lider ilgili kurumlara aralarında görüşmeler başlatma talimatı verdi” ifadesini kullandı. Peskov yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye arasında uçuşların tam olarak hangi tarihte başlayacağını söyleyemedi. Diğer taraftan Rusya Ulaştırma Bakanlığına yöneltilen Türkiye ile ulaşımın açılması sorusu yorumsuz bırakıldı. (◊ Nerdun HACIOĞLU)

‘AB’NİN UYARIYI KALDIRMASINI BEKLİYORUZ’

Otellerin şu anda iç pazar yoğunluklu faaliyetlerine devam ettiğini, dışarıdan da Ukrayna olduğunu belirten Erkan Yağcı, “Özellikle bugünden itibaren İngiltere’den uçuşlar başlayacak. İç pazarın yoğun, dış turizmin hafiften Ukrayna’yla başlayıp, İngiltere’yle devam edeceği bir dönem yaşıyoruz. Rusya’nın da açılması çok önemli. Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinin de Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarını bu ay içinde kaldırmasını bekliyoruz. Otellerimizde güvenli turizm sertifikasyonu var, her türlü önlemi alarak başlatıyoruz” dedi.