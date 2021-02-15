Turizmcilerin gözü Çinli turistte

TÜRK iş dünyası, turizm gelirlerini arttırmak için 1.3 milyarlık nüfusuyla öne çıkan Çin’e göz dikti. Çinli turistlerin tarih ve kültür turizmine çok meraklı olduğunu belirten Türk-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İnsan Beşer, “Doğru stratejiyle milyonlarca Çinli turist, Türkiye’yi tercih edebilir” dedi.

FRİG VADİSİ’Nİ MARKALAŞTIRALIM

Çinli turistleri Türkiye’ye çekmek için Kapadokya dışında alternatif yapılacak birçok çalışma olduğunu dile getiren Beşer, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Çinli turistler tarih ve kültür noktasında çok hevesliler. İş turizmi, Kapadokya ve balon turizmi Çinde çok meşhur. Şimdi Göbeklitepe’yi öne çıkardık, oraya ilgi göstermeye başladılar. Yarın Frig Vadisi’ni markalaştırarak reklâmını yaparsak Efes’i Çatalhöyük’ü, Zeugma’yı tanıtırsak bu nüfustan ciddi manada pay alabiliriz. Ayrıca Türkiye’nin sağlık ve termal turizm gibi çok önemli potansiyelleri var. Yeter ki bu konuda doğru adımlar atarak, yeni stratejiler belirleyelim.

Çin Halk Cumhuriyeti, gıdada bizim için önemli bir pazar durumunda. Aromatik bitkilerde üç ülke Çin, Türkiye ve İran çok önemli.”

ALTERNATİF YARATIR

“Çin, alternatifini tek tek kullanmalıyız” diyen Başer “Her noktada ihracatımızı arttırmalıyız. Fındık, fıstık, maden suyu, mermer, kiraz ve aromatik bitkilerin hepsini kullanmalıyız. Çin’e gönderilen ihracat treni önemli bir proje. Zaman içinde konteynerler eklenecek, gidiş-geliş artınca büyük bir ekonomik potansiyel yaratacak. Bir ürün gemiyle 45 günde Çin’e ulaşıyor, ama trenle bu süreyi 12 güne indirebiliyorsunuz. Çünkü gemiler düzenli sipariş almıyor, o nedenle kalkamıyor. Bu noktada tren bizim için büyük avantaj sağlayacak. Bu hattı kullanmak trenin geçiş yolundaki pazara hakim olmayı getirir. Türkiye, Demir İpekyolu’nun tam ortasında. Elinizde büyük bir potansiyel ve pazar var. Biz Avrupa ve Çin arasında alternatif bir pazarız. Biz Çin’e elimizdeki tüm ürünlerle alternatif pazar olarak ulaştıkça hem ihracatımız katma değer kazanacanak hem de bir liraya sattığımızı iki liraya satmaya başlayacağız” diye konuştu.