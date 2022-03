Turizmci iyi haber bekliyor

Haberin Devamı

SON dönemlerde herkesin gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında. Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırımları devreye almaya başladı. Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya ekonomisi büyük yara almışa benziyor. Ruble dolar karşısında değer kaybederken, uluslararası şirketler bir bir Rusya’daki faaliyetlerini durdurmaya başladı. Ukrayna ise yaşanan savaş durumu nedeniyle büyük zorluklar altında. Türkiye ise iki ülke arasında yaşanan savaşı yakından takip edenler arasında. İki ülke ile de ticari ve siyasi olarak yakın ilişkiler içinde olan Türkiye, gelişmelerden etkileniyor. Ancak Rusya ve Ukrayna savaşı belki de en çok turizm sektörünü etkiliyor. 2021’de toplamda 24.7 milyonu yabancı, 30 milyon turist ağırlayan Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 4.6 milyon ile Rusya olurken, Ukrayna 2 milyon turist ile üçüncü sırada yer almıştı. Koronavirüs nedeniyle zor dönemler yaşayan turizmciler 2022 için her iki ülkeden de daha fazla turist bekliyordu. Biz de yaşanan gelişmeleri turizm sektörü temsilcilerine sorduk.

Haberin Devamı

9.5 MİLYON TURİST BEKLİYORDUK

Savaşın bir an önce bitmesini beklediklerini ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Sadece turizm için değil insanlık adına da bir an önce bu savaşın bitmesini istiyoruz. Turizmde rekorlar beklediğimiz bir yılda böyle bir olayın yaşanmasını hiç tahmin etmiyorduk. Turizmin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için barışın olması gerekiyor. Eğer hızlı bir şekilde barış ortamı sağlanırsa turimciler de bir nebze olsun rahat edecektir. Eğer savaş hali devam ederse sadece Rusya ve Ukrayna’dan gelecek turisti değil, Avrupalı turisti de kaybedebiliriz” dedi. Rusya ve Ukrayna’dan toplamda 2022’de 9 milyon turist beklendiğinin altını çizen Bağlıkaya, “Şu anda savaş sonlandırılıp, görüşmeler başlarsa belki 9 milyon turist gelmez ama en azında 4-5 milyon turist gelebilir her iki ülkeden... Her ne kadar iki ülkenin ekonomileri ciddi zarar görse de ekonomik krizden etkilenmeyecek olanlar da var. Onlar yine tatile çıkacaklardır. Tatile çıkacakların da Türkiye’yi tercih etmesini bekliyoruz. Barışın sağlanmasıyla birlikte diğer ülkelerden turist akışında da bir problem olmaz. Ancak ne olursa olsun Rusya-Ukrayna savaşında güzel haber gelmesi gerekiyor. Can kayıpları yaşanırken, turizm konuşulması çok doğru değil ama beklentimiz bir an önce savaşın sonlanması” diye konuştu.

Haberin Devamı

ÇÖZÜME KAVUŞMALI

VOA Türkçe’ye değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer de, “Normalde yaz rezervasyonları şu an Rusya’da satışlarda. Her gün bir rezervasyon alıyorlar ve her gün Türkiye’ye, otellere rezervasyon geçiyorlardı tur operatörleri. Ama son bir haftadır yeni rezervasyon almıyorlar. Ukrayna krizinin en kısa zamanda çözüme kavuşmasını istiyoruz. Rus turistlerin her zaman ilk tercihi Türkiye olmuştur. O yüzden biz bu durumun biraz yumuşamasından dolayı Ruslar’ın tekrar rezervasyonları alacağını düşünüyoruz. Ancak Airbus ve Boeing şirketlerinin Rus uçak şirketlerine yaptırım kararı alması nedeniyle Türkiye’ye yapılacak uçuşlar riske girdi. Zaten charter seferler olmazsa bu iş tarifeli seferlerle hiç olmaz. Bu uçaklar kalkmazsa daha büyük sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması da turizm sektörü açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. SWIFT dediğiniz zaman sistemin durması demektir” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘SÜRECİN BARIŞLA SONLANMASI ÇOK ÖNEMLİ’

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır da, durumu şu sözlerle değerlendirdi: “Krizin acil şekilde barışla sonlanmasını bekliyoruz. Gelinen nokta bizi derinden üzüyor. Çatışmanın kazananı olmaz, insanlık kaybediyor. Rusya ve Ukrayna ile çok köklü ilişkilerimiz var. Her iki ülkenin vatandaşları tarafından en çok tercih edilen ülkelerin başındayız. İki ülkenin turistinin ülkemiz açısından çok büyük önemi var. Ancak TGA ile birlikte yaklaşık 140 ülkede tanıtım kampanyası yapılıyor kasımdan bu yana. İnşallah yapılan çalışmalarla belirlenen hedefleri yakalayacağız. İki ülkeden kayıp olacaktır ama bu sürecin en az kayıpla atlatılması için bakanlığımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Yaşanan bu olaydan sadece Türkiye’deki turizm sektörü değil, tüm ülkeler etkileniyor. Pandemide yaşanan ekonomik sorunların bir benzeri yaşanıyor aslında. Umarım bir an önce sorun çözülür ve barış sağlanır. Çünkü biz moral ve umut sektörüyüz.”

Haberin Devamı

‘DİĞER ÜLKELERDEN TURİSTLER DE ETKİLENİR’

BU savaşın kazananının olmayacağına dikkat çeken Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu da, “Son 5 yıldır turizm sektörü çok büyük krizler yaşıyor. Bunlar arasında en önemlisi pandemiydi. Şimdi de savaş durumu eklendi. Savaşın şu anda bittiğini varsaysak bile iki ülkenin ekonomileri zarar gördü. Yaşanan durumda sadece Rusya ve Ukrayna’dan turistler etkilenmeyecek. İskandinav ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa’dan oluşacak turist akışı da etkilenecek. Ruslara, Avrupa kapılarının kapalı olması durumu da var. ‘Rus turist Avrupa’ya gidemezse Türkiye’ye gelecektir’ düşüncesi de çok olumlu bir senaryo gibi durmuyor. En kısa sürede iki ülke arasında savaşın bitmesi ve hızlı bir normalleşme sürecine girilmesi gerekiyor. Turizmciler olarak bölgeden iyi haberlerin gelmesini bekliyoruz” dedi.