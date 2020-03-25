Turizm sektörüne korona desteği

Koronavirüs salgını ve beklenen rezervasyonların bu nedenle gerçekleşmemesi üzerine acil önlemler alınacak. Sektörde, özellikle turizmle bağlantılı olan tüm işletmelere ilişkin düzenleme yapılması beklentisi olduğu belirtilirken, çalışmanın kapsamında şunlar olacağı ifade ediliyor:

VERGİ VE KESİNTİLER

Başlıklar arasında, turizm tesislerinin orman payı, tesis katılım bedelleri, irtifa hakkı gibi başlıklardaki ödemelerin koronavirüs salgını nedeniyle erteleneceği belirtiliyor. Ayrıca turizm vergilerinin yapılandırılması gündeme gelecek. Yasa teklifinde, daha önce çalışılan, şu düzenlemelerin de olması bekleniyor.

Tüm turizm belgeleri, Turizm Bakanlığı tarafından verilecek. Belediyeler ve özel idareler devre dışı kalacak. Türkiye’deki yatak kapasitesinin 1.5 milyon olduğu, bunun 500 bininin bakanlık dışında ruhsatlandırıldığı belirtiliyor. Bu tesislerin denetim ve kontrolleri de bakanlık tarafından yapılacak.

İSKELE SINIRI

Turizm tesislerinin iskele yapılmasına kısıtlamalar getiriliyor. Bu kısıtlamaların bazı istisnaları olacak. Deniz kenarında kumsal olmayan, kayalık yerlerde plaj olanağı olmayan bölgelere iskele istisnası getirilecek. Enerji yatırım alanları belirlenirken, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan değil, Turizm Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de görüş alınacak. Turizm alanları ve askeri alanlarda enerji yatırımlarına kontrol getirilecek.