Turizm Bakan Ersoy, Alman mevkidaşına Türkiye’de alınan tedbirleri anlattı: ‘Birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklıyız’

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin’e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, burada Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ve Alman Hükümeti’nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile bir araya geldi. Edinile bilgilere göre görüşmede Bakan Ersoy, Türkiye’de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyonu hakkında Alman Hükümet yetkililerine bilgiler aktardı. Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Bakan Altmaier ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Ersoy, Alman mevkidaşına Türkiye’nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

SİGORTA PAKETİNİ ANLATTI

Görüşmede Güvenli Turizm Sertifikasyonu’nun, Türkiye’de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı. Sigorta sisteminin Avrupa’daki emsalleriyle karşılaştırılınca oldukça cazip olduğunu belirten Bakan Ersoy, “2 bin-7 bin Euro arasında limitleri var. Çok düşük sigorta paketi de alınabilir çok cazip fiyata, 12-15 euro gibi, biraz daha yükselterek 23 Euro’luk sigorta da tercih edilebilir. Ziyaretçilerimiz 7 bin Euro’ya kadarki haftalık konaklamalar için, tedavi sigortası yaptırabilirler” bilgisini paylaştı.

ANTALYA, AYDIN, MUĞLA VERİLERİ

Bakan Ersoy, Alman Hükümeti’nin turizmden sorumlu yetkili ismi Bareiss’e de tatil bölgeleri bazında vaka verilerini iletti. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana toplam COVID-19 vaka sayısının Antalya’da 500’ün, Aydın ve Muğla’da ise 300’ün altında olduğunu ifade eden Ersoy, bu bölgelerdeki hastanelerin de hemen hemen boşaldığını kaydetti. Bareiss’in de vaka verilerini memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Temaslarda Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de Robert Koch Enstitüsünün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi.