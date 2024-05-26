Türbülansta kemer bağlamak yetmez

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Kemerini bağlamamakta direnen bir yolcu olursa uçaktan indirilmesi de yasalar içindedir. Ancak sorun sadece kemerin bağlanmasında değil...

Son günlerde uçaklar güçlü türbülanslar yaşıyor. Yaralanan yolcuların çoğuna bakıldığında kemerlerini bağladıkları halde çok gevşek bıraktıkları anlaşılıyor. Kemeri bağladıktan sonra mutlaka vücudu iyice saracak şekilde gerdirmek gerekiyor. Yani vücudu tutması şart.

KEMERDEN SIYRILMAK MÜMKÜN

Gerdirme yapılmadığı zaman güçlü bir türbülansta yolcu, bağlı kemerin içinden sıyrılıp başını, baş üstü dolaplarına ya da tavana vuracak kadar hızla fırlayabiliyor. En son türbülans yaşayan Singapur Hava Yolları uçağında da özellikle boyun bölgesinde sorun yaşayan yolcu sayısı oldukça fazlaydı.

Kabin memurları için ise bu ciddi bir mesleki risk olarak ortaya çıkıyor.

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PİLOTLAR NE YAPABİLİR

Genellikle pilotlar radarlarında CB yüklü (Cumulonimbus) bulutları görürler. O bulutların 5 bin feet (yaklaşık 1650 metre) üstüne çıkarlar ya da çevresini dolaşırken ortalama 20 nm (yaklaşık 37 km) açığından geçerler.

Ama bir de kolay anlaşılamayan açık hava türbülansları vardır. İşte o durumda uçak önceden ikaz alınmadan sarsılmaya başlar. Böyle durumlarda ilk sarsıntı hissedildiğinde ikramı kesmek gerekir. Ama buna bile her seferinde zaman olmayabilir. THY uçağında bu yüzden bir kabin memurunun belinde kırılma yaşandı.

YOLCU UYARILMALI

Gelelim Kabin Eğitim Müdürleri’nin sorumluluğuna... Yolcular için sadece ‘Kemerlerinizi bağlayın’ anonsu demek ki yetmiyormuş. Son yapılan araştırmalar buna ‘kemerlerinizi gerdirin’ gibi bir ek koymak gerektiğini ortaya serdi.

İklim değişikliğinin yarattığı etkileri her alanda görüyoruz. Bi bakıma türbülansların da artık çok daha yoğun yaşandığını söylemek mümkün. Hatta bilinenden farklı bölgelerde de türbülansla karşılaşılabiliyor. Evet, türbülanstan düşen uçak yok ama türbülanstan zarar gören yolcu ve kabin ekibi sayısı çok. Keşke mümkün olsa, yolcu koltuklarında da artı olarak ‘omur kemerleri’ bulunabilse ama bu, şimdilik ekonomi sınıflarında uygulanabilir görünmüyor.

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TÜRBÜLANSLAR ZARAR VERİYOR MU

Öncelikli tedbir, bağlanan kemeri bize biraz rahatsızlık verse bile iyice gerdirmek, vücudu tam kavramasını sağlamak. Hava yolları şirketine düşen görev de yolcuyu bu konuda sürekli bilgilendirmek.

Bir de 45-50 dakika gibi kısa uçuşlarda yoğun yolcu olan ekonomi sınıfı için uçağa girişte ikramın dağıtılması da ekiplerin işlerini rahatlatacaktır. Ayakta kalma sürelerini kısaltacaktır.

Son zamanlarda yaşanan ölüm ve ağır yaralanmalı ve giderek yoğunlaşan türbülans olayları, havacılık sektörü için yeni bir ürkütücü durumu ortaya çıkarıyor. Uçmaktan korkan yolcular bu haberlerle daha fazla ürküyor. Bu yüzden havayolu şirketlerinin araştırmalarını ve ekip eğitimlerini yoğunlaştırmaları gerekiyor.