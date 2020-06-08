Tur araçlarına 44 kriter

Kriterler arasında bagajların aracın bagaj bölümüne alınıp birbiriyle temassız yerleştirilmesinden, yeme-içme hizmetinin kapalı paketlerde ve tek kullanımlık ürünlerin kullanılmasına kadar farklı önlemler yer aldı. Formda, tur ve transfer amaçlı karayolu taşıma araçlarının sertifikayı alabilmesi için uygulaması gereken kriterler de belirlendi. Bu kriterlerden bazıları şöyle:

MESAFE PLANI

* Araç içi oturum düzenine, araca binerken ve inerken aracın dışında ve içinde oluşabilecek sıraya ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak.

* Her tur ve transfer için araca binecek misafirlerin kayıt altına alınması ve bu kayıtların saklanma prosedürleri hazırlanacak.

* Aracın havalandırma ve klima tesisatının bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması sağlanacak. Filtreler sık sık değiştirilecek.

* Etkili bir dezenfeksiyon için öncelikle taşıttaki bütün yüzeyler tüm kirlerden ve atıklardan arındırılacak.

DİREKSİYONA DÜZENLİ TEMİZLİK yapılacak

* İzole bir alanda yeni bir tur veya transfer öncesi, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle aracın tamamının (bagaj bölümü dahil) temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

* Araç içerisinde el temasının yoğun olduğu kapı kolları, dokunmatik ekranlar, kontrol panelleri, koltuk kenarları, koltuk yüzeyleri, emniyet kemeri tokası, direksiyon gibi yüzeyler her sefer sonrasında temizlik ve hijyeni yapılarak kayıt altına alınacak.

KAPALI PAKET SİSTEMİ

* Personelin her işe gelişlerinde vücut ısıları ölçülecek. Şoför ve diğer personelin aracı sürekli maske takarak kullanması sağlanacak.

* Şoför ve diğer personel araca her binişinde el antiseptiği kullanacak.

* Mümkün olduğunca aynı personelin aynı tur veya transfer sürecinde çalışması sağlanacak.

* Araç içerisinde yeme-içme hizmeti verilmesi halinde kapalı paketlerde sunum yapılacak.

* Yiyecek ve içecek servisinde tek kullanımlık ürünler (tabak, bardak, kaşık, çatal, peçete vb.) kullanılacak.

* Mal alımları, lisanslı tedarikçilerden uygun nitelikte ve ambalajlı ürünler arasından tercih edilecek.