Tüm işlemlere yeni ekosistem

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Vinov’un, müşteri beklentileri ve piyasa öngörüsü baz alınarak geliştirildiğine dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye bankacılık sektöründe bir ilk olan Vinov, tüm müşteri türlerine hitap etmesinin yanı sıra mevduatı kredinin hammaddesi olmaktan çıkarıp kredinin yakıtı haline getiriyor ve vade uyumsuzluğuna da kesin çözüm sunuyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK SORUNUNA ÇÖZÜM

Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadarki en kapsamlı ve en köklü dönüşümü sağlayacak bu adımla, müşterilerimiz için yepyeni bir finansal ekosistem oluşturuyoruz. Sistemi, tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla geliştirmiş olmak ise bize gurur veriyor. Piyasa öngörülerini ve müşteri beklentilerini gözeterek geliştirdiğimiz Vinov’un baştan sona çalışma arkadaşlarımız tarafından kodlanmış olmasını, sektörümüz adına da önemli bir kazanım olarak görüyoruz.” Ticaret hayatında vadeli alışverişi faiz maliyeti olmaksızın finanse eden bir sistem bulunmadığının altını da çizen Üstünsalih, “Ekosistemimiz Vinov, ekonominin kaynak yaratma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Mevduatı kredinin hammaddesi olmaktan çıkarıp yakıtı haline getiriyor” dedi.

İSKONTO EDİLEBİLİYOR

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VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vinov’u kredi kartı, tedarikçi finansmanı, çek, senet, DBS, açık hesap, teminat mektubu gibi bankacılık ürünlerinin tamamına alternatif sunan bir ekosistem şeklinde tanımladı. Üstünsalih, “Vinov, vade uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak gayri nakdi ve nakdi kredi yönetimi sağlıyor. Hem alacaklı hem borçlu açısından likidite sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sistem sayesinde gelecekteki VakıfBank garantili bir değer, o tarihten önce veya sonraya sınırsız sayıda bölünebiliyor, kısmen ya da tamamen iskonto edilebiliyor” diye konuştu.