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Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar

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#Emekli#Memur#SSK
Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 09:51

Milyonlarca emekli bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin hafta sonu yapılan kongresinde "İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" demişti.

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Emeklilere yapılacak zamma ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresinde emeklilere zam yapılacağını duyurdu.

Milyonlarca emekli ise alacakları zammı merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" dedi.

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KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Kabine toplantısı ise bugün saat 15:00'da başlıyor. Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yapılacak zammın detaylarını da açıklaması bekleniyor.

KURUŞU KURUŞUNA HESAPLADIK

Emeklilerin alacakları zamları olasılıklara göre hesapladık. Yüzde 10-15-20-25 oranına kadar yapılan hesaplamalarla birlikte en düşük emekli maaşı olan 7500 liradan fazla alanlar yüzde 10 zam ile 8822 lira, yüzde 15 zam ile 9223 lira, yüzde 20 zam ile 9624 lira, yüzde 25 zam ile 10 bin 25 lira maaş alabilecek. Bu maaşlara ek ödemeler de dahil edilmiştir.

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Not: Maaş hesaplamalarına ek ödemeler dahil edilmiştir.

 

Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar

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Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar


Tüm emekliler bekliyor... İşte memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, dul-yetim maaşlarına gelmesi beklenen olası zamlar



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#Emekli#Memur#SSK

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